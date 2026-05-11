Les Blaugranas, qui n’avaient besoin que d’un point pour être sacrés, ont dominé une équipe madrilène en difficulté et conforté leur place de leader avec 14 points d’avance à trois journées de la fin du championnat

Football : le Barça domine le Real Madrid et s’offre la Liga, la 29e de son histoire, dans un Clasico à sens unique Les Blaugranas, qui n’avaient besoin que d’un point pour être sacrés, ont dominé une équipe madrilène en difficulté et conforté leur place de leader avec 14 points d’avance à trois journées de la fin du championnat

Le FC Barcelona a remporté dimanche le championnat d’Espagne (LaLiga) après sa victoire 2-0 face à son rival historique, le Real Madrid lors du Clasico, décrochant ainsi la 29e Liga de son histoire.

Les Blaugranas, qui n’avaient besoin que d’un point pour être sacrés, ont dominé une équipe madrilène en difficulté et conforté leur place de leader avec 14 points d’avance à trois journées de la fin du championnat.

Dans une rencontre parfaitement maîtrisée par les hommes de Hansi Flick, qui disputaient leur premier Clasico au Camp Nou après trois années d’absence liées aux travaux de rénovation de l’emblématique enceinte catalane, l’attaquant anglais Marcus Rashford a ouvert le score dès la 9e minute d’un superbe coup franc direct.

Le gardien madrilène Thibaut Courtois n’a rien pu faire face à la précision de la frappe du numéro 14 blaugrana.

Le second but est intervenu à la 18ème minute à l’issue d’une séquence collective typique du jeu barcelonais. Bien servi après une subtile déviation de Dani Olmo, Ferran Torres a conclu avec sang-froid devant le but, trompant une nouvelle fois Courtois.

Ce sacre marque également une réussite majeure pour l’entraîneur allemand Hansi Flick, arrivé cette saison sur le banc catalan. Malgré le décès de son père quelques heures avant la rencontre, le technicien a conduit Barcelone à un titre jugé largement mérité après une saison dominée par les coéquipiers de Lamine Yamal.

À l’issue de la rencontre, le Real Madrid a félicité son rival dans un message publié sur le réseau social X : « Félicitations au FC Barcelone pour la Liga 2025-2026 ».

La défaite confirme en revanche la saison difficile du club madrilène, qui terminera l’exercice sans titre majeur pour la deuxième année consécutive.

Le Real Madrid traverse actuellement une période de fortes turbulences sportives et institutionnelles. Après le départ de Xabi Alonso fin 2025, dans un contexte de tensions internes, le club peine à retrouver une stabilité collective malgré la présence de joueurs vedettes comme Vinícius Júnior ou Jude Bellingham.

Des altercations récentes à l’entraînement et plusieurs polémiques extra-sportives ont accentué le climat de crise autour du club aux 15 Ligues des champions, confronté à l’une des périodes les plus délicates de son histoire récente.