Finale Ligue des champions : un policier blessé, 45 interpellations à Paris après la victoire du PSG

Un policier a été blessé et 45 personnes interpellées à Paris dans les heures suivant la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, a indiqué une source policière relayée par la presse française, samedi soir.

À 20h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 45 interpellations dans la capitale, donnant lieu à 13 gardes à vue, selon la même source. Au total, 2.216 contrôles avaient été réalisés, aboutissant à 89 amendes. Vingt-quatre torches et une centaine de mortiers ont par ailleurs été saisis.

Aux abords du Parc des Princes, un millier d'individus étaient contenus par les forces de l'ordre, tandis que 300 personnes stagnaient sur les Champs-Élysées. Des barricades formées de vélos ont été évacuées.

Des dégradations ont également été signalées avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement, où une boulangerie et un restaurant ont été touchés.

La police a également saisi des bouteilles contenant un mélange de papier aluminium et d'acide chlorhydrique à proximité de la place de la Concorde.

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi soir la Ligue des champions en battant Arsenal aux tirs au but (4-3), au terme d'une finale disputée à la Puskás Aréna de Budapest.

En amont de la rencontre, quelque 22.000 policiers et gendarmes avaient été déployés sur l'ensemble du territoire national, dont 8.000 pour la seule agglomération parisienne, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. La préfecture de police avait interdit toute circulation, motorisée et piétonne, sur les Champs-Élysées à partir de 17h00. Plusieurs enseignes de l'avenue, dont Lancôme, Louis Vuitton et la Société Générale, avaient barricadé leurs devantures en prévision d'éventuels débordements.