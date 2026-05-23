Concernant les problèmes survenus lors de la demi-finale Olympiacos-Fenerbahce, le président de l'EuroLeague, Dejan Bodiroga, a déclaré que cela « ne s'est pas passé comme nous le souhaitions »

Final Four : la direction de l'EuroLeague s'excuse auprès des supporters de Fenerbahce Concernant les problèmes survenus lors de la demi-finale Olympiacos-Fenerbahce, le président de l'EuroLeague, Dejan Bodiroga, a déclaré que cela « ne s'est pas passé comme nous le souhaitions »

AA / Istanbul / Fatih Erel

Le président de l'EuroLeague, Dejan Bodiroga, et le PDG, Chus Bueno, ont présenté leurs excuses samedi à Fenerbahce Beko et à ses supporters pour les problèmes d'organisation lors de la demi-finale du Final Four contre l'Olympiacos à Athènes.

Répondant à une question d'Anadolu lors d'une conférence de presse à Athènes, concernant la crise de la billetterie qui a affecté de nombreux supporters turcs avant le match de vendredi, Bodiroga a déclaré : « Nous présentons nos excuses aux fans de Fenerbahce et au club de Fenerbahce. »

« En fin de compte, nous l'avons résolu ; ils sont entrés, mais nous n'avons pas fait cela comme nous voulons le faire habituellement, mais vous savez, c'est pour présenter des excuses au club et aux fans », a-t-il ajouté.

Bueno a également présenté ses excuses après avoir été interrogé sur les critiques adressées à l'EuroLeague par les responsables de Fenerbahce concernant la gestion de l'événement.

« Nous tenons à présenter nos excuses aux fans de Fenerbahce et à dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé », a déclaré Bueno.

L'organisation du Final Four à Athènes a fait l'objet de vives critiques après que de nombreux supporters de Fenerbahce n'auraient pas pu entrer dans le Telekom Center malgré des billets valides en raison de l'affluence et de pannes dans le système de vérification des billets.

Les responsables de Fenerbahce ont également affirmé que certains supporters de l'Olympiacos sont entrés dans la salle sans contrôle des billets, tandis que les fans turcs sont restés à l'extérieur dans l'attente d'y accéder.

Des inquiétudes supplémentaires ont été soulevées concernant la disposition des places après que certains supporters de Fenerbahce auraient été séparés de leurs groupes et placés parmi des fans rivaux, suscitant des préoccupations en matière de sécurité à l'intérieur de la salle.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh