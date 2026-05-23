Cem Ciritci affirme que des supporters de Fenerbahce Beko munis de billets ont été maintenus à l’extérieur de la salle, tandis que des accusations évoquent l’entrée de milliers de supporters sans billet de Olympiakos dans l’enceinte

EuroLeague : polémique après le Final Four, des supporters de Fenerbahçe bloqués à Athènes Cem Ciritci affirme que des supporters de Fenerbahce Beko munis de billets ont été maintenus à l’extérieur de la salle, tandis que des accusations évoquent l’entrée de milliers de supporters sans billet de Olympiakos dans l’enceinte

AA/Istanbul

Cem Ciritci, membre du conseil d’administration de Fenerbahçe Beko chargé des opérations basket, a vivement critiqué samedi l’organisation du Final Four de l’EuroLeague à Athènes, accusant les responsables de graves défaillances en matière de sécurité et de billetterie ayant laissé des milliers de supporters du club turc bloqués à l’extérieur de la salle malgré des billets valides.

Dans un communiqué publié sur le réseau social américain X, Cem Ciritci, membre du conseil d’administration chargé des opérations basket de Fenerbahçe, a estimé que le Final Four avait révélé d’importantes lacunes organisationnelles dépassant le cadre du jeu sur le parquet.

« Une organisation de Final Four ne concerne pas seulement le basket joué sur le terrain. Elle concerne aussi la sécurité, la justice, les droits des supporters, les systèmes de billetterie, l’organisation des tribunes et le respect accordé aux supporters visiteurs », a-t-il déclaré.

Selon lui, des supporters de Fenerbahçe ayant acheté leurs billets, parcouru de longues distances et rejoint la salle ont été contraints d’attendre à l’extérieur dans la confusion avant la demi-finale contre Olympiakos à Athènes.

« Des familles ont été séparées, des personnes laissées dans l’incertitude et le plan de placement est devenu chaotique. Alors que les supporters de Fenerbahçe tentaient d’entrer dans la salle, des supporters adverses ont même été vus dans des secteurs familiaux réservés à nos fans », a-t-il ajouté.

Qualifiant les incidents d’« inacceptables », Ciritci a également demandé des explications à l’EuroLeague concernant des accusations selon lesquelles près de 5 000 supporters d’Olympiakos sans billet auraient été autorisés à entrer dans l’enceinte.

« Nous attendons une explication claire, concrète et satisfaisante de la part de l’EuroLeague et des organisateurs concernant les graves accusations exprimées publiquement par nos supporters selon lesquelles environ 5 000 fans d’Olympiakos sans billet auraient été admis dans la salle », a-t-il affirmé.

« Si des supporters munis de billets ont été laissés à l’extérieur tandis que des personnes sans billet ont été autorisées à entrer, alors il ne s’agit plus d’une simple défaillance organisationnelle, mais d’une violation directe des droits des supporters et d’un effondrement de la crédibilité de l’organisation », a-t-il poursuivi.

Ciritci a souligné qu’un événement considéré comme le sommet du basket européen ne pouvait se permettre d’échouer à garantir une entrée sûre et équitable aux supporters détenteurs de billets.

Il a également annoncé que Fenerbahçe engagerait des démarches judiciaires concernant les incidents et rassemblerait témoignages, documents et preuves relatifs aux défaillances présumées en matière d’organisation et de sécurité.

« Personne ne peut ignorer les droits, les efforts et les sacrifices des supporters de Fenerbahçe », a-t-il déclaré, ajoutant que « ce qui s’est passé à Athènes ne concernait pas seulement Fenerbahçe, mais aussi la réputation du basket européen ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir