Le groupe tricolore sera emmené par son capitaine Kylian Mbappé, autour duquel s’articule un effectif présenté comme l’un des plus compétitifs du tournoi.

Coupe du monde 2026 : Didier Deschamps dévoile les 26 Bleus pour le Mondial Le groupe tricolore sera emmené par son capitaine Kylian Mbappé, autour duquel s’articule un effectif présenté comme l’un des plus compétitifs du tournoi.

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a officialisé jeudi 14 mai, lors du journal de 20h de TF1, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin – 19 juillet).

Le groupe tricolore sera emmené par son capitaine Kylian Mbappé, autour duquel s’articule un effectif présenté comme l’un des plus compétitifs du tournoi. Les Bleus figurent d’ores et déjà parmi les sélections favorites de la compétition.

Cette annonce intervient à quelques semaines du début du Mondial et marque une étape clé dans la préparation de l’équipe de France, qui entre dans sa dernière phase de travail collectif.

Avant leur entrée en lice, les Bleus poursuivront leur préparation avec plusieurs rencontres destinées à ajuster les automatismes et stabiliser les choix tactiques du staff technique.



Avant leur entrée en lice face au Sénégal, prévue le 16 juin à East Rutherford, les Bleus disputeront deux rencontres de préparation contre la Côte d’Ivoire à Nantes et l’Irlande du Nord à Lille. Une phase de rodage destinée à affiner les automatismes avant le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection, dirigée par le sélectionneur Didier Deschamps, s’articule autour de son capitaine Kylian Mbappé, figure centrale d’un groupe présenté parmi les favoris de la compétition.



Dans un message publié sur le réseau social américain X, l’ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a réagi à la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, saluant l’élan collectif autour de la sélection nationale.

« Bon courage aux 26 joueurs sélectionnés en équipe de France pour la Coupe du Monde ainsi qu’à son formidable sélectionneur Didier Deschamps. La bataille d’Amérique est lancée, la France s’avance solide, indépendante et sûre de ses forces. Notre équipe est à l’image de notre pays : des joueurs très différents, des styles de jeu variés, mais une rage impérissable de jouer collectif et de vaincre. Le capitaine Mbappé va nous emmener vers la victoire. N’en déplaise à certains », a-t-il écrit.