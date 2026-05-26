Portée par un collectif dominateur et une adresse extérieure redoutable, la franchise new-yorkaise a confirmé sa supériorité tout au long de la série, conclue sur un sévère 4-0. Le meneur Jalen Brunson a été élu MVP de la finale de Conférence Est

Basketball / NBA : les New York Knicks écrasent les Cleveland Cavaliers et retrouvent la finale après 27 ans Portée par un collectif dominateur et une adresse extérieure redoutable, la franchise new-yorkaise a confirmé sa supériorité tout au long de la série, conclue sur un sévère 4-0. Le meneur Jalen Brunson a été élu MVP de la finale de Conférence Est

Les New York Knicks se sont qualifiés lundi pour la finale NBA pour la première fois depuis 1999 après avoir balayé les Cleveland Cavaliers en finale de la Conférence Est, grâce à une large victoire (130-93) lors du match 4 disputé dans l'Etat de l’Ohio.

Portée par un collectif dominateur et une adresse extérieure redoutable, la franchise new-yorkaise a confirmé sa supériorité tout au long de la série, conclue sur un sévère 4-0. Les hommes de Mike Brown ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, menant déjà de 12 points à la fin du premier quart-temps (38-26), avant de creuser l’écart à +19 à la pause (68-49).

Face à une équipe de Cleveland rapidement dépassée malgré les 31 points de Donovan Mitchell, les Knicks ont déroulé leur basket, s’appuyant notamment sur leur réussite à trois points (19 tirs convertis sur 43 tentatives).

Le meneur Jalen Brunson, auteur de 15 points, a été élu MVP de la finale de Conférence Est, récompensant son rôle central dans le parcours impressionnant de New York durant ces play-offs.



Les Knicks disputeront ainsi leur troisième finale NBA depuis leur dernier titre remporté en 1973. Ils s’étaient inclinés face aux Houston Rockets en 1994 puis contre les San Antonio Spurs en 1999.

La franchise new-yorkaise attend désormais de connaître son adversaire pour les Finales NBA, qui opposera soit Oklahoma City Thunder soit San Antonio Spurs, les deux équipes étant actuellement à égalité 2-2 dans la finale de la Conférence Ouest