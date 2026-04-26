Âgé de 29 ans, Sawe a franchi la ligne d’arrivée devant Buckingham Palace en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes. Chez les dames, l’Éthiopienne Tigst Assefa a également marqué la course en conservant son titre

Athlétisme : le Kényan Sabastian Sawe entre dans l’histoire avec un marathon couru en moins deux heures Âgé de 29 ans, Sawe a franchi la ligne d’arrivée devant Buckingham Palace en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes. Chez les dames, l’Éthiopienne Tigst Assefa a également marqué la course en conservant son titre

Le coureur kényan Sabastian Sawe est entré dans l’histoire en devenant le premier homme à boucler un marathon en moins de deux heures, dimanche, lors du Marathon de Londres.

Âgé de 29 ans, Sawe a franchi la ligne d’arrivée devant Buckingham Palace en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes, pulvérisant le précédent record du monde détenu par son compatriote Kelvin Kiptum, qui avait couru en 2 heures, 1 minute et 25 secondes en avril 2023.

Sawe conserve ainsi son titre à Londres, devançant l’Éthiopien Yomif Kejelcha (1h59:41) et l’Ougandais Jacob Kiplimo (2h00:28). Kejelcha, spécialiste du semi-marathon, disputait pour l’occasion son premier marathon et a lui aussi réussi à passer sous la barre des deux heures.

Parti dans un groupe de six coureurs, Sawe a fait la différence peu avant le 30e kilomètre en accélérant nettement. Seul Kejelcha est parvenu à suivre son rythme, tandis que Kiplimo restait à quelques mètres derrière.

La progression du Kényan impressionne les observateurs : lancé sur la distance du marathon en 2024, il est resté invaincu depuis, avec des victoires successives à Valence, Londres et Berlin.

Chez les dames, l’Éthiopienne Tigst Assefa a également marqué la course en conservant son titre. L’athlète de 29 ans a franchi la ligne en 2 heures, 15 minutes et 41 secondes, améliorant de neuf secondes le record du monde pour une épreuve exclusivement féminine qu’elle détenait déjà.