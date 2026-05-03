61e Tour cycliste présidentiel de Türkiye : l’Australien Sebastian Berwick sacré vainqueur

Sebastian Berwick a remporté, dimanche, le 61e Tour cycliste présidentiel de Türkiye.

Âgé de 26 ans, le coureur australien a pris la tête du classement général avec un temps cumulé de 26 heures, 34 minutes et 19 secondes, devançant un peloton de 160 coureurs.

Par ailleurs, le Colombien Ivan Ramiro Sosa, de l’équipe "Equipo Kern Pharma", s’est classé deuxième, tandis que le Belge Kamiel Bonneu, de la formation "Solution Tech Nippo Rall", a complété le podium à la troisième place.

Dans le même temps, Tom Grabbe a remporté la dernière étape en 2 heures, 11 minutes et 36 secondes, devant Jelle Vermoote (Tarteletto-Isorex Team) et Stanislaw Aniolkowski (Cofidis).

Le Tour de Türkiye est classé dans la catégorie ProSeries du calendrier Europe Tour de l’Union cycliste internationale (UCI) et constitue la seule course disputée en Türkiye à ce niveau.

Le parcours traverse notamment des villes côtières de la Méditerranée et de la mer Égée, telles qu’Izmir, Aydin, Mugla et Antalya.

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Partie de Cesme, à Izmir, et arrivée à Ankara, la capitale turque, la course a réuni 161 cyclistes issus de 27 pays, pour une distance totale de 1 133 kilomètres.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba