Un sommet international sur l’intelligence artificielle prévu début juin à Ankara L’AI Tomorrow Summit réunira décideurs publics, experts et acteurs du secteur autour du thème « Nouvelle ère, nouvelles responsabilités »

AA / Istanbul

Le sommet international sur l’intelligence artificielle AI Tomorrow Summit se tiendra les 4 et 5 juin à Ankara, sous le thème « Nouvelle ère, nouvelles responsabilités », ont annoncé les organisateurs.

Organisé par l’Association des politiques de l’intelligence artificielle (AIPA), l’événement se déroulera pour la cinquième fois dans la capitale turque et marquera sa onzième édition, après avoir été accueilli dans plusieurs grandes villes internationales, dont Londres, Paris, Prague, Nicosie et Singapour.

Selon un communiqué, la rencontre réunira des représentants de haut niveau de l’État, du monde des affaires, du secteur privé et du milieu académique.

Le fondateur et président de l’AIPA, Zafer Kucuksabanoglu, a souligné que ce sommet constitue « une plateforme stratégique multipartite » réunissant institutions publiques, entreprises, universitaires et jeunes talents.

« Nous ne considérons pas AI Tomorrow Summit uniquement comme un événement, mais comme une structure forte où l’ensemble de l’écosystème se retrouve. La transformation à l’ère de l’intelligence artificielle n’est possible qu’à travers une action collective », a-t-il déclaré.

Évoquant le thème retenu cette année, il a estimé que l’intelligence artificielle transforme « non seulement la technologie, mais aussi l’économie, la société et les structures étatiques », ajoutant que « la responsabilité la plus critique incombe à l’État, chargé de piloter cette transformation ».

Le responsable a également mis en avant le potentiel de la Türkiye dans ce domaine, soulignant que sa population jeune et dynamique constitue un atout majeur.

« L’intelligence artificielle est désormais le moteur de notre époque. Si ce potentiel est soutenu par des politiques adaptées et un écosystème solide, notre pays peut devenir un acteur de premier plan dans ce domaine », a-t-il affirmé.

Le sommet se tiendra en format hybride, avec une participation physique limitée et un accès en ligne gratuit, ont précisé les organisateurs.

Plus de 60 intervenants, dont 17 experts internationaux issus de sept pays, participeront à plus de 20 sessions consacrées à des thématiques allant de la 5G à la blockchain, de la cybersécurité aux systèmes intelligents, ainsi qu’aux secteurs de la défense, de la musique, du commerce électronique et de l’économie numérique.

Une cérémonie de remise de prix, prévue le deuxième jour en soirée, récompensera les contributions au développement de l’écosystème de l’intelligence artificielle et des technologies.

* Traduit du turc par Serap Dogansoy