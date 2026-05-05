Les géants turcs de la défense, dont Baykar, Aselsan et Roketsan, présentent leurs innovations à SAHA 2026, qui vise au moins 8 milliards de dollars de contrats à l’export

Türkiye : le salon international de défense SAHA 2026 ouvre ses portes à Istanbul Les géants turcs de la défense, dont Baykar, Aselsan et Roketsan, présentent leurs innovations à SAHA 2026, qui vise au moins 8 milliards de dollars de contrats à l’export

AA / Istanbul

Le salon international de défense et d’aéronautique SAHA 2026 a ouvert ses portes mardi au Centre des expositions d’Istanbul, réunissant quelque 1 700 entreprises, dont 263 sociétés étrangères, ainsi que plus de 30 000 professionnels issus de plus de 120 pays.

Organisé par SAHA Istanbul, le plus grand cluster de l’industrie de défense, d’aéronautique et spatiale en Türkiye et en Europe, l’événement se tient avec l'Agence Anadolu comme partenaire mondial de communication.

Le salon se poursuivra jusqu’au 9 mai au Centre des expositions d’Istanbul, sur une superficie totale de 400 000 m², dont 20 000 m² d’espace extérieur, ce qui en fait l’une des plus grandes éditions à ce jour.

Au total, 203 nouveaux produits y seront dévoilés et 164 cérémonies de signature sont prévues. Les organisateurs ambitionnent de porter la valeur des contrats à l’export à au moins 8 milliards de dollars, contre 6,2 milliards enregistrés lors de l’édition 2024.

La participation de l’Europe, des États-Unis et du Canada se distingue, aux côtés de délégations officielles et commerciales venues de quatre continents. Plus de 140 délégations officielles, représentant plus de 800 responsables, ainsi que plus de 200 délégations d’acheteurs prennent part à l’événement.

Par ailleurs, des véhicules navals sans pilote développés localement sont exposés à la marina d’Atakoy dans le cadre du salon.

Technologies de pointe et innovations turques

Plusieurs technologies de nouvelle génération sont présentées pour la première fois. Le groupe turc Baykar dévoile notamment MIZRAK, une munition rôdeuse intelligente dotée d’une portée de plus de 1 000 kilomètres et de capacités autonomes soutenues par l’intelligence artificielle.

Baykar expose également pour la première fois son drone kamikaze K2 et la munition rôdeuse Sivrisinek.

Le géant turc de la défense Aselsan présente cinq nouveaux produits ainsi que six versions modernisées de systèmes existants, tandis que Roketsan expose ses technologies les plus avancées.

Le système d’arme à énergie dirigée ALKA-KAPLAN HYBRID, développé conjointement par Roketsan et FNSS, également connu comme « arme laser », est présenté avec de nouvelles capacités.

De son côté, STM expose pour la première fois des systèmes aériens et navals conçus pour répondre aux exigences du champ de bataille moderne.

Le salon sera ouvert au grand public le 9 mai, à l’occasion de sa journée dédiée aux visiteurs.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore