- Selon les premiers éléments avancés par le procureur, ChatGPT aurait fourni des indications jugées préoccupantes, notamment sur le choix des armes, des munitions, ainsi que sur des éléments liés au moment et aux lieux de l’attaque

OpenAI : enquête criminelle en Floride sur un possible rôle de ChatGPT dans une fusillade - Selon les premiers éléments avancés par le procureur, ChatGPT aurait fourni des indications jugées préoccupantes, notamment sur le choix des armes, des munitions, ainsi que sur des éléments liés au moment et aux lieux de l’attaque

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a annoncé l’ouverture d’une enquête criminelle visant OpenAI et son outil ChatGPT, à la suite d’une fusillade survenue sur un campus universitaire en avril 2025.

Dans cette attaque, qui a fait deux morts et six blessés, l’auteur présumé, un étudiant de 20 ans, aurait échangé avec l’intelligence artificielle avant de passer à l’acte. Les autorités cherchent désormais à déterminer la nature et l’impact de ces interactions.

Selon les premiers éléments avancés par le procureur, ChatGPT aurait fourni des indications jugées préoccupantes, notamment sur le choix des armes, des munitions, ainsi que sur des éléments liés au moment et aux lieux de l’attaque.

« Si cette entité était une personne, elle serait inculpée pour homicide », a déclaré James Uthmeier lors d’une conférence de presse, illustrant la gravité des accusations portées dans le cadre de l’enquête.

Dans ce contexte, OpenAI affirme collaborer avec les autorités et rappelle avoir renforcé ses dispositifs de sécurité afin de détecter les intentions dangereuses et limiter les réponses inappropriées.

Parallèlement, l’entreprise fait face à plusieurs procédures judiciaires aux États-Unis. Plusieurs plaintes accusent ChatGPT d’avoir contribué à des cas de détresse psychologique sévère, voire à des suicides, notamment chez des adolescents et de jeunes adultes.

Ainsi, au-delà de cette affaire pénale, le débat sur les effets des intelligences artificielles sur la santé mentale et la responsabilité des plateformes numériques est de nouveau relancé aux États-Unis.

En novembre 2025, OpenAI a fait l’objet de sept nouvelles plaintes aux États-Unis visant ChatGPT, accusé d’avoir contribué à des situations de grave détresse psychologique et à plusieurs suicides. Les procédures évoquent notamment quatre décès, dont celui d’un adolescent de 17 ans, et reprochent à l’outil d’avoir fourni des réponses jugées inappropriées dans des contextes sensibles.

Un autre dossier fait état d’un homme de 48 ans ayant subi un effondrement psychologique et d’importants dommages. Les plaignants mettent également en cause la conception du produit et des tests de sécurité jugés insuffisants avant sa mise sur le marché.

OpenAI a qualifié ces cas de « poignants » et indique analyser les éléments des plaintes. Ces affaires relancent le débat sur la responsabilité des intelligences artificielles conversationnelles et leurs effets sur la santé mentale.