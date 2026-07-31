- Les fabricants de puces sud-coréens et japonais enregistrent des gains à deux chiffres après le rebond de Wall Street

Les actions technologiques mondiales s'envolent alors que l'optimisme autour de l'IA repart de plus belle - Les fabricants de puces sud-coréens et japonais enregistrent des gains à deux chiffres après le rebond de Wall Street

AA / Istanbul

Les actions des entreprises technologiques ont grimpé en flèche sur les marchés mondiaux vendredi, les solides résultats financiers de Microsoft et d'Amazon ayant ravagé la confiance dans les dépenses liées à l'intelligence artificielle et provoqué un fort rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

La Corée du Sud a mené la hausse, le fabricant de puces mémoire SK Hynix s'envolant de plus de 17,5 % et Samsung Electronics grimpant de plus de 27 %.

L'indice de référence Kospi a bondi de près de 17,5 %, se remettant de lourdes pertes subies plus tôt dans la semaine, lorsque les craintes liées à des valorisations élevées de l'IA et à l'intensification de la concurrence des fabricants de puces chinois avaient déclenché une vague de ventes généralisée.

D'autres actions technologiques sud-coréennes ont également progressé, le fabricant de composants électroniques LG Innotek gagnant plus de 20 % et Seoul Semiconductor progressant de 15 %.

Le rallye s'est étendu au Japon, où le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a grimpé de près de 14,2 %, tandis que le producteur d'équipements pour semi-conducteurs Lasertec a progressé de plus de 13 %.

SoftBank Group, qui détient une participation majoritaire dans le concepteur de puces Arm, a bondi d'environ 13,6 %. L'indice japonais Nikkei 225 a gagné plus de 3,8 %.

Les marchés asiatiques ont emboîté le pas à une forte hausse menée par la technologie à Wall Street jeudi. Le Nasdaq Composite a progressé de 2,78 %, le S&P 500 a gagné 1,66 % et le Dow Jones Industrial Average s'est adjugé 1,19 %.

Les actions de Microsoft ont bondi de 15,5 %, enregistrant leur plus forte progression quotidienne depuis 2008, après que le géant du logiciel a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et une croissance plus rapide de ses activités d'informatique en nuage Azure.

Ces résultats ont apaisé les craintes selon lesquelles les lourds investissements des entreprises technologiques dans les centres de données et les infrastructures d'IA ne parvenaient pas à générer des rendements suffisants.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a grimpé d'environ 8,2 %, mettant fin à une série de cinq séances consécutives de baisse et enregistrant son plus fort gain depuis plus d'un an.

Les entreprises spécialisées dans les puces mémoire et les équipements pour semi-conducteurs ont mené la hausse aux États-Unis. Sandisk a bondi d'environ 26 %, tandis que Micron Technology et Lam Research ont gagné environ 18 % chacun.

Applied Materials a grimpé de près de 14 %, tandis qu'AMD et Intel ont progressé d'environ 13 %. Marvell Technology a également enregistré un gain à deux chiffres, tandis que Broadcom et Nvidia ont progressé de manière plus modérée.

Amazon a renforcé ce sentiment positif après la clôture, ses actions ayant bondi de plus de 9 % dans les transactions hors séance, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché et d'une accélération de la croissance d'Amazon Web Services.

Ce rebond a marqué une inversion brutale par rapport aux pertes subies plus tôt dans la semaine, lorsque les investisseurs avaient réduit leur exposition aux entreprises liées à l'IA en raison d'inquiétudes concernant des valorisations élevées, l'augmentation des dépenses d'investissement et la concurrence croissante dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

*Traduit de l’anglais par l'équipe