Le site de suivi des interruptions indique que plus de 14 000 utilisateurs ont signalé des difficultés d’accès à X

Le réseau social américain X a subi une panne à l’échelle mondiale, selon le site de suivi Downdetector Le site de suivi des interruptions indique que plus de 14 000 utilisateurs ont signalé des difficultés d’accès à X

AA / Istanbul

Le réseau social américain X a connu des pannes lundi, affectant des milliers d’utilisateurs dans le monde, selon le site de suivi Downdetector.

À partir de 17h05 GMT, plus de 14 000 utilisateurs ont signalé des difficultés d’accès à la plateforme.

Environ 48 % des signalements concernaient le fil d’actualité et la timeline, 33 % l’application et 12 % le site internet.

Downdetector agrège des données issues de déclarations d’utilisateurs, ce qui signifie que le nombre réel de personnes touchées pourrait être plus élevé.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore