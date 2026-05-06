L’accord marque une étape clé dans le programme d’avion de combat de nouvelle génération

La Türkiye signe un contrat d’acquisition pour son avion de combat national KAAN L’accord marque une étape clé dans le programme d’avion de combat de nouvelle génération

AA / Istanbul

La Türkiye a signé mercredi un contrat d’acquisition pour son avion de combat de conception nationale KAAN, marquant une étape majeure dans ses efforts visant à renforcer sa puissance aérienne avec un appareil de nouvelle génération.

L’accord a été conclu entre le Secrétariat des industries de défense de la présidence turque et Turkish Aerospace Industries lors du Salon international de la défense et de l’aéronautique SAHA 2026 à Istanbul, où Anadolu assure le rôle de partenaire mondial de communication.

Le contrat d’acquisition du KAAN a été signé par le président du Secrétariat des industries de défense, Haluk Gorgun, le président du conseil d’administration de Turkish Aerospace Industries, Omer Cihad Vardan, ainsi que son directeur général Mehmet Demiroglu.

Développé dans le cadre du programme turc d’Avion de combat national, le KAAN est destiné à remplacer progressivement les avions F-16 Fighting Falcon qui devraient commencer à être retirés de l’inventaire du commandement de l’armée de l’air turque à partir des années 2030.

L’appareil est développé par Turkish Aerospace Industries grâce à des capacités nationales et est conçu avec des caractéristiques associées aux chasseurs de nouvelle génération, notamment une faible détectabilité, une soute interne d’armement, une grande maniabilité, une conscience situationnelle renforcée et une fusion avancée des capteurs.

S’exprimant après la cérémonie de signature, Haluk Gorgun a indiqué que l’un des éléments clés du SAHA 2026 était la signature de grands contrats d’acquisition dans le secteur de la défense.

« Dans le cadre des décisions prises par le Comité exécutif de l’industrie de défense, nous avons organisé des cérémonies de signature pour de nombreux projets d’envergure, allant des avions de combat sans pilote à notre avion de chasse piloté, ainsi que divers systèmes offensifs, véhicules terrestres et systèmes de guerre électronique », a-t-il déclaré.

Haluk Gorgun a souligné que ces projets reflétaient l’engagement du personnel de l’ensemble de l’industrie de défense turque.

« Nous sommes fiers de développer localement et nationalement les produits figurant ici et de les livrer à nos héroïques forces de sécurité », a-t-il affirmé.

« Aujourd’hui constitue, nous l’espérons, un nouveau départ. Nos entreprises sont conscientes des responsabilités qu’elles ont assumées et livreront ces produits aussi rapidement que possible », a-t-il ajouté.



*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani