La recherche sur les vols spatiaux habités de longue durée vise à étudier les effets physiques et psychologiques

La Chine lance la mission habitée Shenzhou-23 avec une expérience de vol spatial d'un an La recherche sur les vols spatiaux habités de longue durée vise à étudier les effets physiques et psychologiques

AA / Istanbul

La Chine a lancé avec succès dimanche son vaisseau spatial habité Shenzhou-23, marquant une nouvelle étape majeure dans les ambitions spatiales grandissantes du pays et dans la recherche sur les vols spatiaux habités de longue durée.

Le vaisseau spatial a décollé à 23h08, heure de Pékin, depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, selon les médias d'État.

La mission est dirigée par les astronautes Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan et Li Jiaying, Zhu officiant en tant que commandant. Les autorités chinoises ont souligné que l'un des trois astronautes est originaire de Hong Kong, ce qui fait de lui le premier astronaute issu de cette région semi-autonome à participer à une mission spatiale habitée chinoise.

L'un des principaux objectifs de la mission est une expérience de séjour en orbite d'un an impliquant un membre de l'équipage, visant à étudier les effets physiques et psychologiques des voyages spatiaux prolongés. Les responsables ont déclaré que les résultats permettront d'améliorer la prise en charge médicale des astronautes, les systèmes de survie et la planification opérationnelle des futures missions d'exploration de l'espace lointain.

Les autorités spatiales chinoises ont décrit cette expérience comme une étape cruciale pour comprendre l'adaptation humaine aux séjours de longue durée dans l'espace. La mission mènera également des expériences scientifiques et des essais technologiques à bord de la station spatiale Tiangong, notamment la première initiative chinoise de recherche sur le corps humain réalisée dans l'espace.

La mission Shenzhou-23 intervient alors que l'équipage actuel de Tiangong se prépare à une rotation après avoir passé plus de 200 jours en orbite, s'approchant d'un record national pour un vol spatial habité ininterrompu.

La Chine a considérablement accéléré son programme spatial ces dernières années, positionnant Tiangong comme une plateforme centrale pour la recherche de pointe et les futurs efforts d'exploration lunaire et de l'espace lointain.