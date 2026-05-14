Les données de clients et détenteurs de cartes fidélité auraient été mises en vente par un hacker, selon le site spécialisé FrenchBreaches

France : Fuite de données présumée chez Auchan : plus de 1,2 million de clients potentiellement concernés Les données de clients et détenteurs de cartes fidélité auraient été mises en vente par un hacker, selon le site spécialisé FrenchBreaches

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Une importante fuite de données attribuée au groupe français de grande distribution Auchan pourrait concerner plus de 1,2 million de clients, selon une alerte publiée jeudi par le site spécialisé FrenchBreaches.

D’après la publication, un hacker affirme détenir une base de données contenant des informations personnelles de clients et détenteurs de cartes fidélité de l’enseigne, actuellement proposée à la vente sur internet.

Les données potentiellement compromises incluraient notamment des noms et prénoms, adresses e-mail, numéros de téléphone, adresses postales, informations de localisation ainsi que des données liées aux comptes fidélité.

Des extraits de la base diffusés dans la publication montrent des informations personnelles susceptibles d’être associées à des comptes clients, programmes de fidélité ou achats réalisés auprès de l’enseigne.

À ce stade, l’authenticité complète des données n’a pas été confirmée publiquement et l’origine exacte de la compromission reste inconnue. Aucune communication officielle détaillée n’avait encore été publiée jeudi par le groupe Auchan.

FrenchBreaches met en garde contre plusieurs risques potentiels pour les personnes concernées, notamment des campagnes de phishing ciblé, des tentatives d’usurpation d’identité, des fraudes par téléphone ou courrier électronique ainsi que des escroqueries liées aux cartes fidélité.

Le site recommande aux clients potentiellement affectés de faire preuve d’une vigilance accrue face aux messages suspects utilisant leurs données personnelles ou des références à leur compte Auchan.

Cette affaire intervient dans un contexte de multiplication des cyberattaques et fuites de données visant des entreprises françaises, plusieurs incidents majeurs ayant récemment touché des acteurs des secteurs technologique et télécoms en France.