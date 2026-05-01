Les fragments trouvés sur l’île de Saaremaa en Estonie seraient datés de 1600 à 800 av. J.-C.

Estonie : des scientifiques découvrent les plus grands fragments connus d’une météorite ancienne Les fragments trouvés sur l’île de Saaremaa en Estonie seraient datés de 1600 à 800 av. J.-C.

AA / Londres / Burak Bir

Des scientifiques ont découvert les plus grands fragments connus d’une météorite sur l’île estonienne de Saaremaa, qui aurait frappé la Terre il y a plus de 3 000 ans, selon des médias vendredi.

Lors de leurs recherches, les scientifiques polonais Andrzej Owczarek et Filip Nikodem ont mis au jour un fragment de météorite de 40 kilogrammes, ainsi qu’un deuxième morceau de 15 kilogrammes et plusieurs fragments plus petits.

Les chercheurs estiment que cette découverte remet en question les théories longtemps établies selon lesquelles la météorite se serait en grande partie vaporisée à l’impact ou serait devenue une fine poussière, selon le diffuseur polonais TVP World.

Les fragments, trouvés sur l’île de Saaremaa, seraient datés entre 1600 et 800 av. J.-C.

Dans un message publié sur la plateforme américaine Facebook, la Polish Meteorite Society a indiqué que ces découvertes pourraient constituer « une contribution importante » pour vérifier les théories existantes concernant la pluie de météorites, ajoutant : « Félicitations aux chercheurs ! »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz