Les États-Unis se disent confiants dans une résolution des objections soulevées par la justice kényane contre une installation liée à la lutte contre l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale

Washington veut rassurer après la suspension au Kenya d’un projet de centre Ebola Les États-Unis se disent confiants dans une résolution des objections soulevées par la justice kényane contre une installation liée à la lutte contre l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale

AA / Nairobi / Andrew Wasike

Les États-Unis ont affirmé ce samedi être en contact avec les autorités kényanes et se sont dits confiants quant à la possibilité de résoudre les objections liées à un projet de centre d’isolement Ebola, après la suspension temporaire du projet par la Haute Cour du Kenya.

« Nous sommes informés de l’action judiciaire engagée au Kenya contre le centre d’isolement Ebola. Nous sommes en contact avec les autorités kényanes et restons optimistes quant à la résolution des objections », indique un communiqué du bureau de Jeremy P. Lewin, sous-secrétaire américain chargé de l’aide étrangère, des affaires humanitaires et de la liberté religieuse.

Il s’agit de la première réaction officielle de Washington depuis que la Haute Cour kényane a suspendu vendredi la création et la mise en service de cette installation dans l’attente de l’examen d’un recours constitutionnel.

La juge Patricia Nyaundi a rendu cette décision après qu’une organisation de défense des droits a contesté le projet, estimant qu’il soulevait des questions constitutionnelles et d’intérêt public nécessitant un examen judiciaire.

Le projet de centre a suscité un vif débat au Kenya après des informations selon lesquelles il pourrait être utilisé dans le cadre des mesures américaines de préparation face à l’épidémie d’Ebola en cours en République démocratique du Congo (RDC), notamment pour des citoyens américains potentiellement exposés au virus.

Les critiques s’interrogent sur les raisons ayant conduit à l’implantation au Kenya d’une structure liée aux plans américains de réponse à Ebola, tandis que les partisans du projet soulignent que le pays constitue depuis longtemps une plateforme régionale pour les opérations de santé publique, la coordination humanitaire et la surveillance épidémiologique.

Nairobi défend son rôle sanitaire régional

Le ministère kényan de la Santé a défendu la participation du pays aux efforts internationaux de sécurité sanitaire, affirmant que toute coopération en matière de santé serait encadrée par la législation kényane, les règles de santé publique et des normes strictes de biosécurité.

Le ministère a également indiqué que le Kenya avait renforcé ses dispositifs de surveillance face à l’épidémie régionale d’Ebola, notamment à travers des contrôles accrus aux frontières et dans les aéroports, ainsi que des capacités de laboratoire et des systèmes d’intervention d’urgence.

Débat politique et critiques de l’opposition

Le projet a également provoqué des tensions politiques au Kenya, plusieurs figures de l’opposition et organisations de la société civile réclamant davantage de transparence de la part du gouvernement.

L’ancien vice-président kényan Rigathi Gachagua a critiqué l’initiative, estimant que le Kenya ne devait pas devenir le centre des préparatifs américains contre Ebola alors qu’aucun cas confirmé n’a été détecté dans le pays.

Le syndicat kényan des médecins, pharmaciens et dentistes a lui aussi demandé une transparence totale sur tout accord lié au projet, estimant que les questions de santé publique et de sécurité devaient être clarifiées avant toute mise en œuvre.

Selon les autorités sanitaires, plus de 55.000 voyageurs ont déjà été contrôlés aux points d’entrée du pays et tous les cas suspects testés au Kenya se sont révélés négatifs.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy