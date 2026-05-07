Trois Canadiens en auto-isolement après une possible exposition au hantavirus sur un navire de croisière

AA / Hamilton / Merve Aydogan

Trois Canadiens sont actuellement en auto-isolement après avoir potentiellement été exposés à une épidémie de hantavirus sur un navire de croisière, ont annoncé jeudi la ministre canadienne de la Santé, Marjorie Michel, et la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand.

« Nous pouvons confirmer que deux Canadiens présents à bord du navire sont rentrés au pays avant l’identification de l’épidémie, ainsi qu’un troisième Canadien qui n’était pas à bord mais se trouvait sur le même vol et pourrait avoir été en contact avec une personne symptomatique », ont indiqué les responsables canadiennes dans un communiqué publié sur la plateforme américaine X.

Précisant que le gouvernement canadien répond à cette situation en étroite coordination avec des partenaires nationaux et internationaux, le communiqué souligne également que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne considère pas le troisième individu comme un contact étroit à haut risque.

« Les trois personnes sont asymptomatiques, ont reçu des consignes d’auto-isolement et font l’objet d’un suivi par les autorités locales afin de surveiller l’apparition éventuelle de symptômes », ajoute le texte.

Le Canada a par ailleurs annoncé la mise en place d’une équipe d’intervention stratégique afin d’assurer « une approche coordonnée à l’échelle de l’ensemble du gouvernement ».

« En plus d’avoir pris contact avec les quatre Canadiens encore à bord, un soutien consulaire est actuellement en route vers les îles Canaries afin de superviser le processus lors du débarquement des Canadiens et de veiller au respect de tous les protocoles de santé publique », poursuit le communiqué.

Le navire de croisière néerlandais MV Hondius, transportant 150 passagers, a été touché par une épidémie de hantavirus au large du Cap-Vert, faisant trois morts.

Le bateau effectuait une croisière polaire d’une semaine entre l’Argentine et l’Antarctique avant de mettre le cap vers le Cap-Vert.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani