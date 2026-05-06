Les autorités britanniques coordonnent leurs actions avec des partenaires internationaux après trois décès à bord d’un navire néerlandais

Royaume-Uni : rapatriement de ressortissants après une épidémie de hantavirus sur un navire de croisière Les autorités britanniques coordonnent leurs actions avec des partenaires internationaux après trois décès à bord d’un navire néerlandais

AA / Londres / Burak Bir

Le ministre britannique des Affaires étrangères a indiqué mercredi que les autorités travaillent en urgence au rapatriement de 19 passagers britanniques et de quatre membres d’équipage britanniques à bord du navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie de hantavirus dans l’Atlantique.

« L’épidémie de hantavirus est très grave et profondément éprouvante pour les personnes concernées et leurs familles », a déclaré Yvette Cooper dans un communiqué.

Elle a précisé que la réponse britannique est coordonnée par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé.

« Le ministère des Affaires étrangères travaille en urgence pour soutenir l’action de l’UKHSA à l’étranger et pour garantir que les ressortissants britanniques du MV Hondius puissent rentrer chez eux en toute sécurité, avec les mesures de protection nécessaires pour la santé publique », a-t-elle ajouté.

La ministre a également indiqué que les responsables britanniques sont en contact étroit avec leurs homologues néerlandais et espagnols, et coopèrent avec plusieurs pays afin de faciliter les évacuations médicales et le rapatriement des ressortissants.

Le navire de croisière néerlandais, transportant environ 150 passagers, a été touché par l’épidémie au large du Cap-Vert, faisant trois morts.

Le MV Hondius effectuait une croisière d’une semaine entre l’Argentine et l’Antarctique avant de se diriger vers le Cap-Vert.



*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir