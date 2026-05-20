L’Organisation mondiale de la santé a confirmé 51 cas d’Ebola en RDC et 2 en Ouganda après avoir déclaré une urgence de santé publique de portée internationale

OMS : l’épidémie d’Ebola en RDC et en Ouganda présente un risque régional élevé mais un risque mondial faible L’Organisation mondiale de la santé a confirmé 51 cas d’Ebola en RDC et 2 en Ouganda après avoir déclaré une urgence de santé publique de portée internationale

AA / Istanbul

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti mercredi que l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda présente un risque élevé aux niveaux national et régional, mais demeure faible à l’échelle mondiale.

S’exprimant lors d’un point de presse, Ghebreyesus a indiqué que l’OMS avait déclaré plus tôt cette semaine une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en raison de l’épidémie.

« L’OMS évalue le risque de l’épidémie comme élevé aux niveaux national et régional, et faible au niveau mondial », a-t-il déclaré.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a précisé qu’il s’agissait de la première fois qu’un directeur général de l’OMS déclarait une USPPI avant la convocation d’un comité d’urgence dans le cadre du Règlement sanitaire international.

Selon lui, cette décision a été prise après des consultations avec les ministres de la Santé de la RDC et de l’Ouganda, dans le but de mobiliser une action internationale urgente.

D’après l’OMS, 51 cas d’Ebola ont jusqu’à présent été confirmés en RDC, notamment dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, y compris dans les villes de Bunia et de Goma.

L’Ouganda a également signalé deux cas confirmés dans la capitale Kampala, dont un décès concernant des personnes ayant voyagé depuis la RDC.

Le chef de l’OMS a également indiqué qu’un ressortissant américain travaillant en RDC avait été testé positif et transféré en Allemagne.

L’OMS estime par ailleurs que l’ampleur réelle de l’épidémie est probablement bien plus importante, évoquant près de 600 cas suspects et 139 décès suspects.

« Nous nous attendons à ce que ces chiffres continuent d’augmenter, compte tenu du temps pendant lequel le virus a circulé avant que l’épidémie ne soit détectée », a-t-il déclaré.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné que plusieurs facteurs accentuent les inquiétudes quant à une propagation supplémentaire, notamment les infections parmi les personnels de santé, l’extension de la transmission dans les zones urbaines et les importants mouvements de population dans l’est de la RDC.

Il a également mis en avant la détérioration de la situation sécuritaire dans la province de l’Ituri, où les violences se sont intensifiées depuis la fin de l’année 2025 et où plus de 100 000 personnes ont récemment été déplacées.

« La région est également une zone minière, avec un niveau élevé de mouvements de population qui accroît le risque d’une propagation supplémentaire », a-t-il ajouté.

Tedros a indiqué que l’épidémie était provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n’existe aucun vaccin ni traitement approuvé.

Il a remercié les autorités ougandaises d’avoir reporté les célébrations annuelles de la Journée des Martyrs, susceptibles de rassembler jusqu’à deux millions de personnes, en raison de l’épidémie.

L’OMS a déployé du personnel, des fournitures et des financements d’urgence afin de soutenir les efforts de riposte. Le directeur général de l’organisation a également autorisé une enveloppe supplémentaire de 3,4 millions de dollars issue du fonds de contingence de l’agence, portant l’aide totale à 3,9 millions de dollars.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani