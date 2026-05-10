D’après le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 102 passagers et 13 membres d’équipage ont été contaminés durant la traversée...

Norovirus : plus de 100 passagers et membres d’équipage tombent malades sur un navire de croisière dans les Caraïbes D’après le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 102 passagers et 13 membres d’équipage ont été contaminés durant la traversée...

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Une épidémie de norovirus a touché 115 personnes à bord du navire de croisière Caribbean Princess dans les Caraïbes, selon des informations du Parisien.

D’après le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), 102 passagers et 13 membres d’équipage ont été contaminés durant la traversée, tous présentant des symptômes de type gastro-intestinal, notamment des diarrhées et des vomissements.

La compagnie Princess Cruises affirme avoir immédiatement renforcé les protocoles d’hygiène à bord, procédé à une désinfection des espaces concernés et mis en place des mesures d’isolement pour les personnes malades, ainsi que des prélèvements pour analyses.

Le navire doit faire l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection complète à son arrivée à Port Canaveral avant un nouveau départ.

Ce nouvel épisode intervient alors qu’un cas similaire avait déjà été signalé en mars sur un autre navire de la même compagnie, avec plus de 150 personnes touchées.