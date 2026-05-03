- Le ministère de la Santé fait état de 46 blessés, portant le total à 8 229

Liban : 20 morts dans des frappes israéliennes en 24 heures, le bilan approche les 2 700 - Le ministère de la Santé fait état de 46 blessés, portant le total à 8 229

AA / Istanbul / Rasa Evrensel

Des attaques israéliennes ont fait 20 morts au Liban au cours des dernières 24 heures, portant à 2 679 le nombre total de victimes depuis le 2 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, le ministère a également indiqué que 46 personnes avaient été blessées au cours de la même période, ce qui porte à 8 229 le nombre total de blessés.

Par ailleurs, ces frappes israéliennes constituent les dernières violations d’un cessez-le-feu temporaire en vigueur depuis le 17 avril.

En outre, l’armée israélienne a intensifié ses attaques aériennes et terrestres au Liban depuis une frappe transfrontalière du Hezbollah le 2 mars. Cette offensive a depuis déplacé plus de 1,6 million de personnes, selon des données officielles libanaises.

Enfin, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban le 17 avril, avant de le prolonger de trois semaines jusqu’au 17 mai.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba