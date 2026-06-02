Le nombre de décès liés au virus est passé à 48, selon le ministère de la Santé

Les cas d’Ebola dépassent les 300 en RDC à mesure que l’épidémie s’étend à de nouvelles zones de santé Le nombre de décès liés au virus est passé à 48, selon le ministère de la Santé

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a dépassé les 300 lundi, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé.

Le bilan des décès liés au virus est quant à lui monté à 48.

L’épidémie continue de se propager et touche désormais 23 zones de santé dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, a indiqué le ministère.

L’Ituri, région marquée par des années d’insécurité, a enregistré plus de 260 cas confirmés.

Les autorités sanitaires ont souligné que la résistance de certaines communautés à Bunia, chef-lieu de la province, ainsi qu’à Nizi, dans le nord-est du pays, de même que les rumeurs et la désinformation, compliquent les efforts de riposte.

Les autorités ont également annoncé lundi que quatre patients guéris avaient quitté le Centre médical évangélique de Bunia.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a achevé lundi sa visite en RDC après avoir rencontré le président Félix Tshisekedi pour discuter de la riposte à l’épidémie d’Ebola de souche Bundibugyo. Les autorités et leurs partenaires ont ouvert un nouveau centre de traitement de 60 lits à Bunia et poursuivent des essais vaccinaux.

Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué qu’à la suite de l’installation de dispositifs de contrôle au départ et à l’arrivée, l’aéroport de Bunia, fermé aux vols commerciaux et réservé jusque-là aux vols humanitaires, a rouvert lundi afin de faciliter l’acheminement de l’aide à la riposte.

La dernière flambée d’Ebola a été déclarée le 15 mai.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani