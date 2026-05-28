Des responsables affirment que ces structures médicales sont mises en place afin de réduire les délais de transport des patients

Les États-Unis mettent en place un centre de quarantaine Ebola au Kenya, selon des responsables Des responsables affirment que ces structures médicales sont mises en place afin de réduire les délais de transport des patients

AA / Washington / Michael Hernandez

Les États-Unis mettent en place au Kenya une installation de quarantaine destinée aux citoyens américains exposés ou infectés par le virus Ebola, ont annoncé jeudi de hauts responsables de l’administration Trump.

Cette structure médicale, qui doit devenir opérationnelle dès vendredi, permettra de traiter les patients sur place plutôt que de les transférer vers les États-Unis, ont précisé les responsables américains lors d’un point de presse.

« Nous avons pris cette décision afin de réduire au maximum le temps de transport, car chaque minute peut être cruciale lorsqu’il s’agit d’Ebola », a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat.

Selon lui, les autorités américaines ont estimé qu’il était préférable d’orienter les patients vers « des établissements de soins tertiaires de très haute qualité » situés à proximité plutôt que de les soumettre à un long trajet vers les États-Unis.

Le site de quarantaine, doté de 50 lits, sera progressivement équipé d’unités de bioconfinement et d’isolement afin de pouvoir accueillir des personnes symptomatiques ou testées positives au virus.

Un contingent d’environ 30 membres du Corps commissionné du Service de santé publique des États-Unis est actuellement en route vers le Kenya pour assurer le fonctionnement de l’installation, après avoir suivi une formation entamée lundi.

Les autorités américaines ont indiqué qu’une nouvelle équipe serait déployée après une formation prévue ce week-end.

Selon les responsables, plusieurs agents ayant participé à la réponse américaine lors de l’épidémie d’Ebola de 2014-2015 — la plus importante de l’histoire — figurent parmi le premier groupe envoyé au Kenya.

En cas d’apparition de symptômes compatibles avec Ebola, les patients seront transférés vers une « installation tertiaire » dont l’emplacement est en cours de finalisation par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et le département d’État.

« Nous savons qu’il s’agira d’établissements de haut niveau capables de fournir d’excellents soins à nos citoyens », a ajouté un responsable américain.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani