Le patron de l’OMS a rappelé que la RDC avait déjà réussi à surmonter plusieurs épidémies d’Ebola dans le passé

Le chef de l’OMS se rend en République démocratique du Congo alors que les cas d’Ebola dépassent les 1.000 Le patron de l’OMS a rappelé que la RDC avait déjà réussi à surmonter plusieurs épidémies d’Ebola dans le passé

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé jeudi qu’il se rendrait en République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de la nouvelle épidémie d’Ebola.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, il a déclaré : « Ebola est de retour », ajoutant qu’il serait sur le terrain avec les équipes de l’OMS, les partenaires et les personnels de santé qui « n’ont jamais cessé de se battre ».

Il a précisé que la province orientale de l’Ituri était « la plus durement touchée » par l’épidémie, tout en saluant l’engagement des autorités congolaises dans la réponse sanitaire.

Le patron de l’OMS a rappelé que la RDC avait déjà réussi à surmonter plusieurs épidémies d’Ebola dans le passé.

« Seize fois, ce pays a vaincu Ebola. La 17e ne sera pas différente. Mais nous devons agir maintenant, ensemble », a-t-il souligné.

Selon un rapport du ministère congolais de la Santé publié mercredi, le nombre de cas suspects a dépassé les 1.000, avec 1.077 cas cumulés, dont 121 confirmés et 17 décès depuis la déclaration de l’épidémie le 15 mai.

Les autorités congolaises ont suspendu plusieurs activités sociales en Ituri, épicentre de l’épidémie, notamment les événements sportifs, afin de freiner la propagation du virus.

Sept cas confirmés et un décès ont également été enregistrés en Ouganda voisin, qui a fermé mercredi sa frontière avec la RDC pour limiter les risques de contagion.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir