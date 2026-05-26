Le financement soutiendra les opérations de l’OMS, la prévention des maladies et les programmes de santé maternelle dans les provinces orientales touchées par les conflits

La Suisse alloue 3,8 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie d’Ebola en RDC Le financement soutiendra les opérations de l’OMS, la prévention des maladies et les programmes de santé maternelle dans les provinces orientales touchées par les conflits

La Suisse a annoncé mardi un financement d’urgence de 3 millions de francs suisses (plus de 3,8 millions de dollars) afin d’aider à contenir la nouvelle épidémie d’Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans un communiqué, l’Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC), relevant du Département fédéral des affaires étrangères, a indiqué que l’épidémie est provoquée par le virus Bundibugyo, contre lequel aucun vaccin ni traitement n’est actuellement disponible.

Selon le communiqué, plus de 900 cas suspects ont déjà été recensés, dont 100 infections confirmées.

Les autorités congolaises ont également enregistré 220 décès suspects, parmi lesquels 10 décès confirmés.

L’épidémie touche principalement les provinces orientales de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, des régions déjà déstabilisées par les conflits armés et les déplacements massifs de population, des conditions qui, selon les autorités suisses, favorisent la propagation du virus et compliquent l’acheminement de l’aide humanitaire.

Plus de 2 millions de francs suisses du paquet d’aide seront alloués à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de soutenir le déploiement d’équipes médicales d’urgence ainsi qu’une assistance technique et de laboratoire, précise le communiqué.

Une enveloppe supplémentaire de 500 000 francs sera consacrée aux programmes de santé maternelle et infantile dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, notamment au suivi épidémiologique, aux efforts de prévention et à la prise en charge des cas via des partenariats existants avec les municipalités locales.

Par ailleurs, 400 000 francs seront affectés à un projet mené par l’ONG Medair axé sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses en Ituri et au Nord-Kivu.

La DDC a également annoncé prévoir le déploiement de deux spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire afin d’assister les agences onusiennes mobilisées face à la crise.

Les autorités suisses ont indiqué que le bureau de coopération de la DDC à Bukavu suit l’évolution de la situation et coordonne la réponse helvétique sur le terrain.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lundi que « l’épidémie progresse plus vite que nous », tout en assurant que l’organisation intensifie en urgence ses opérations.

Le 17 mai, l’OMS a déclaré l’épidémie d’Ebola touchant la RDC et l’Ouganda comme une urgence sanitaire mondiale après la hausse continue des cas suspects et des décès dans l’est de la RDC ainsi que l’apparition de cas confirmés au-delà de la zone initiale de l’épidémie.

Les autorités sanitaires avaient auparavant averti que l’épidémie continuait de se propager dans certaines régions d’Afrique, touchant également des pays voisins.

Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), dix pays — dont le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et la Zambie — sont exposés à un risque d’épidémie d’Ebola.

L’OMS a également averti que, même si le risque de propagation mondiale demeure faible, la situation fait l’objet d’une surveillance étroite en raison du nombre de cas, des infections parmi les personnels soignants et des foyers recensés dans des zones urbaines.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani