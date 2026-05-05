L’organisation indique que les premiers cas auraient été contractés avant l’embarquement, tout en enquêtant sur une possible transmission interhumaine

L’OMS estime faible le risque lié à des cas d’hantavirus sur un navire de croisière L’organisation indique que les premiers cas auraient été contractés avant l’embarquement, tout en enquêtant sur une possible transmission interhumaine

AA / Istanbul

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué ce mardi qu’une épidémie d’hantavirus sur un navire de croisière au large du Cap-Vert aurait probablement débuté avec un premier cas infecté avant l’embarquement, évaluant le risque global pour le public comme faible.

Maria Van Kerkhove, directrice de la préparation et de la prévention des épidémies et pandémies à l’OMS, a déclaré à des journalistes à Genève que le patient initial et son épouse avaient vraisemblablement été infectés en dehors du navire.

« Notre hypothèse est qu’ils ont été infectés hors du bateau », a-t-elle indiqué, évoquant la période d’incubation du virus.

Elle a ajouté qu’une transmission interhumaine limitée parmi des contacts étroits faisait l’objet d’une enquête, celle-ci pouvant survenir sur une période de une à six semaines.

Sept des 147 passagers et membres d’équipage ont été signalés malades, dont deux cas confirmés et cinq cas suspects.

« Malheureusement, trois sont décédés », a-t-elle précisé.

Un patient est hospitalisé en soins intensifs en Afrique du Sud et son état s’améliore, tandis que deux autres se trouvent toujours à bord et sont en cours de préparation pour une évacuation médicale vers les Pays-Bas.

Les passagers ont été invités à rester dans leurs cabines à titre de précaution pendant que des opérations de désinfection et d’autres mesures de santé publique sont mises en œuvre. Aucun nouveau cas symptomatique n’a été signalé à ce stade.

Les hantavirus sont transmis par les rongeurs et peuvent provoquer des maladies graves chez l’humain, bien que la transmission interhumaine soit rare, a-t-elle rappelé, ajoutant que des analyses de séquençage sont en cours pour identifier précisément le virus, le virus des Andes figurant parmi les hypothèses envisagées.

La responsable a également indiqué qu’aucune trace de rongeurs n’avait été détectée à bord du navire, tandis que ses multiples escales le long des côtes africaines pourraient avoir exposé les passagers à la faune sauvage, ce qui pourrait expliquer d’éventuelles contaminations supplémentaires.

L’OMS coordonne ses efforts avec les autorités du Cap-Vert, des Pays-Bas, de l’Afrique du Sud, de l’Espagne et du Royaume-Uni, ainsi qu’avec les opérateurs du navire, tandis que les investigations, notamment le traçage des contacts et le séquençage du virus, se poursuivent.

Le navire devrait se diriger vers les îles Canaries après l’évacuation de plusieurs patients infectés, où les autorités espagnoles procéderont à une enquête complète et à une désinfection, a-t-elle ajouté.

Le navire néerlandais MV Hondius effectuait une croisière polaire de plusieurs semaines reliant l’Argentine à l’Antarctique.

*Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy