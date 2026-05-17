L’OMS déclare une urgence de santé publique internationale après l’épidémie d’Ebola en RDC et en Ouganda

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé dimanche que l’épidémie de maladie à virus Ebola causée par la souche Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda constituait désormais une « urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI).

« Après avoir consulté la RDC et l’Ouganda, où la maladie à virus Ebola causée par le virus Bundibugyo est actuellement signalée, je détermine que cette épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale », a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur la plateforme sociale américaine X.

Dans une déclaration officielle publiée par l’OMS, le chef de l’organisation précise toutefois que la situation « ne répond pas aux critères d’une urgence pandémique » au sens du Règlement sanitaire international.

Selon l’OMS, huit cas confirmés en laboratoire, 246 cas suspects et 80 décès suspects ont été recensés au 16 mai dans la province de l’Ituri, dans l’est de la RDC. Des cas confirmés ont également été signalés à Kampala, en Ouganda, ainsi qu’à Kinshasa, après des déplacements depuis les zones affectées.

L’organisation s’est dite préoccupée par « l’ampleur potentiellement sous-estimée » de l’épidémie, évoquant notamment l’insécurité persistante, les mouvements de population et l’absence de vaccins ou de traitements homologués contre la souche Bundibugyo.

L’OMS a appelé les autorités congolaises et ougandaises à renforcer la surveillance sanitaire, le traçage des contacts, les capacités de laboratoire, ainsi que les mesures de prévention des infections dans les établissements de santé. Elle a également recommandé un renforcement des contrôles sanitaires aux frontières et une intensification de la sensibilisation des populations.

L’organisation a par ailleurs indiqué qu’aucune restriction sur les voyages internationaux ou le commerce ne devait être imposée, estimant que les fermetures de frontières « n’ont aucun fondement scientifique » et risquent d’encourager des passages informels plus difficiles à surveiller.

Cette déclaration intervient alors que les autorités congolaises avaient annoncé en décembre dernier la fin de la 16e épidémie d’Ebola, apparue en août dans la province du Kasaï.

Cependant, l'agence sanitaire de l’Union africaine, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) a annoncé vendredi qu’une nouvelle épidémie d’Ebola avait été déclarée dans la province de l’Ituri, dans l’est de la RDC.