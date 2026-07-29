La souche détectée pour la première fois en juin s’est propagée entre volatiles, avec 27 cas confirmés à travers le pays, selon les autorités australiennes

L’Australie confirme une propagation locale de la grippe aviaire H5 parmi les oiseaux La souche détectée pour la première fois en juin s’est propagée entre volatiles, avec 27 cas confirmés à travers le pays, selon les autorités australiennes

AA / Istanbul

La souche H5 de la grippe aviaire circule désormais localement parmi des oiseaux en Australie, a confirmé mercredi la ministre australienne de l’Agriculture, après la détection initiale du virus chez un oiseau migrateur en juin, selon le média RFI. Les autorités ont recensé 27 cas confirmés de grippe aviaire à l’échelle nationale.

La ministre de l’Agriculture a indiqué que des analyses avaient confirmé une transmission du virus entre volatiles sur le territoire australien, marquant une évolution de la situation sanitaire depuis l’apparition du premier cas.

Cette souche de grippe aviaire a déjà provoqué, dans plusieurs pays, des formes graves de maladie et des taux élevés de mortalité chez les volailles et les oiseaux sauvages. Les autorités sanitaires surveillent particulièrement son évolution en raison des risques pour les élevages et la biodiversité, selon RFI.

La propagation du virus représente également une menace pour la faune australienne, qui comprend de nombreuses espèces endémiques. Les spécialistes craignent que l’épidémie aggrave les pressions déjà exercées sur certaines populations animales vulnérables, toujours d'après le même média.

Les autorités australiennes poursuivent les opérations de surveillance et de contrôle afin de limiter la propagation de la maladie.