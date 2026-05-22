L’OMS a annoncé qu’ « aucun nouveau décès » lié à l’hantavirus n’avait été enregistré depuis vingt jours, tandis qu’un nouveau cas a été confirmé aux Pays-Bas, portant à 12 le nombre total d’infections recensées

Hantavirus : un nouveau cas confirmé aux Pays-Bas, portant à 12 le nombre total d’infections recensées L’OMS a annoncé qu’ « aucun nouveau décès » lié à l’hantavirus n’avait été enregistré depuis vingt jours, tandis qu’un nouveau cas a été confirmé aux Pays-Bas, portant à 12 le nombre total d’infections recensées

AA / Istanbul

L’OMS, par la voix de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué jeudi sur le réseau social américain X qu’un membre d’équipage ayant quitté un navire à Tenerife avant d’être rapatrié aux Pays-Bas avait été diagnostiqué positif à l’hantavirus et la personne concernée est isolée depuis son retour dans le pays.

L’organisation onusienne a précisé que « la situation se stabilise », tout en soulignant que la surveillance sanitaire restait active pour l’ensemble des passagers et membres d’équipage placés en quarantaine, en coordination avec les autorités nationales.

L’OMS a ajouté que le suivi se poursuivrait jusqu’à la fin de la période d’incubation pour toutes les personnes présentes à bord du navire concerné.

En France, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a confirmé sur la plateforme américaine X que le nouveau cas détecté concernait un membre d’équipage rapatrié aux Pays-Bas. Elle a rappelé que « la période d’incubation de l’hantavirus pouvant atteindre six semaines, de nouveaux cas peuvent encore survenir ».

La ministre a également indiqué que les autorités françaises avaient instauré des mesures d’isolement de 42 jours afin de « briser la chaîne de transmission ». Ces dispositions visent à limiter les risques de propagation dans un contexte de surveillance renforcée autour des personnes potentiellement exposées.