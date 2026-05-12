Le Premier ministre Sébastien Lecornu réclame une harmonisation des protocoles sanitaires au sein de l’Union européenne après plusieurs cas liés au navire MV Hondius, tandis que l’OMS estime que le risque de propagation reste « faible »

Hantavirus : Paris appelle à une coordination européenne renforcée, l’OMS se veut rassurante Le Premier ministre Sébastien Lecornu réclame une harmonisation des protocoles sanitaires au sein de l’Union européenne après plusieurs cas liés au navire MV Hondius, tandis que l’OMS estime que le risque de propagation reste « faible »

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé lundi à une « meilleure coordination internationale » face au risque sanitaire lié à l’hantavirus, après l’apparition de plusieurs cas en Europe liés au navire de croisière MV Hondius.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le chef du gouvernement a indiqué avoir demandé à ses ministres de « renforcer immédiatement la coopération avec les États voisins » et de promouvoir « une coordination plus étroite des protocoles sanitaires » au sein de l’Union européenne et de l’espace Schengen.

Selon lui, « casser les éventuelles chaînes de transmission suppose de partager rapidement les informations, les décisions et les retours d’expérience ».

Lecornu a précisé que la ministre de la Santé avait déjà échangé avec plusieurs pays européens ayant accueilli des passagers du MV Hondius afin de coordonner la gestion sanitaire de la situation.

En France, cinq personnes évacuées dimanche du navire ont été placées en quarantaine stricte à l’hôpital Bichat, à Paris. L’une d’elles a été testée positive au hantavirus, tandis que les quatre autres ne présentent, à ce stade, aucun symptôme, selon le Premier ministre.

Huit autres personnes ayant voyagé dans le même avion qu’un passager contaminé ont également été placées sous surveillance sanitaire.

« Notre réponse sanitaire est claire : pour tous les cas contacts, sans exception, quarantaine renforcée en milieu hospitalier », a affirmé le chef du gouvernement.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé lundi les Français à ne pas « céder à l’inquiétude », estimant que le risque de propagation du virus restait « faible ».

« Nous ne prévoyons pas de pandémie », a-t-il déclaré à BFMTV, ajoutant que le danger pour la population demeurait limité selon les analyses de l’organisation.

L’épidémiologiste de l’OMS Olivier Le Polain a toutefois indiqué que « de nouveaux cas » pourraient être détectés « dans les jours ou les semaines à venir », en raison notamment de la longue période d’incubation du virus.

Aux Pays-Bas, douze membres du personnel hospitalier ayant pris en charge un patient contaminé ont été placés en quarantaine après des erreurs de procédure, tandis qu’en Espagne un passager du MV Hondius a également été testé positif sans présenter de symptômes.

La Direction générale de la santé a adressé lundi une note aux professionnels de santé français détaillant les recommandations à suivre pour les éventuels cas contacts présentant des symptômes.

Le hantavirus est principalement transmis par des rongeurs infectés, notamment via l’inhalation d’air contaminé par leurs déjections, leur salive ou leur urine séchées. Le virus peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, des troubles respiratoires sévères ainsi que, dans certains cas, des hémorragies internes ou une insuffisance rénale.





