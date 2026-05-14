Les autorités précisent que les services de santé restent pleinement mobilisés et assurent une surveillance continue, en coordination avec les recommandations internationales et les acteurs sanitaires régionaux

Hantavirus : Monaco renforce la vigilance sanitaire après un foyer lié à des passagers du navire de croisière MV Hondius Les autorités précisent que les services de santé restent pleinement mobilisés et assurent une surveillance continue, en coordination avec les recommandations internationales et les acteurs sanitaires régionaux

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le gouvernement monégasque a indiqué jeudi dans un communiqué qu’il maintenait une vigilance sanitaire accrue après l’identification d’un foyer limité d’hantavirus lié à des passagers du navire de croisière MV Hondius.

Les autorités précisent qu’à ce stade, aucun cas contact résidant en Principauté n’a été détecté. Les services de santé restent pleinement mobilisés et assurent une surveillance continue, en coordination avec les recommandations internationales et les acteurs sanitaires régionaux.

Le gouvernement décrit la situation comme un cluster international limité, associé à un événement index unique, sans signe de transmission au sein de la population générale. Aucune perturbation du système de soins n’est constatée et aucune mesure particulière n’est jugée nécessaire pour la population.

Monaco rappelle disposer de stocks stratégiques de masques chirurgicaux et FFP2, tout en poursuivant le suivi de la situation et en informant régulièrement le public.

Le navire de croisière MV Hondius fait l’objet d’un suivi sanitaire après la détection d’un foyer d’hantavirus parmi des passagers. Les personnes exposées ont été prises en charge ou placées sous surveillance à leur arrivée dans différents pays, dans le cadre des protocoles de santé internationaux. Les autorités poursuivent les investigations épidémiologiques afin de déterminer l’origine exacte de la contamination et d’évaluer l’ampleur du cluster, tout en maintenant une vigilance renforcée sur les cas importés potentiels.