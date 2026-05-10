Les cinq ressortissants français présents à bord seront rapatriés « par un vol sanitaire ce jour », ont indiqué les ministères français de la Santé et des Affaires étrangères

Hantavirus: le navire de croisière MV Hondius est entré dans le port de Granadilla en Espagne Les cinq ressortissants français présents à bord seront rapatriés « par un vol sanitaire ce jour », ont indiqué les ministères français de la Santé et des Affaires étrangères

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le navire de croisière MV Hondius, à bord duquel un foyer d’Hantavirus a été détecté, est entré dimanche très tôt dans la matinée dans le port de Granadilla, au sud-est de l’île de Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries.

Selon les autorités locales, près de 150 passagers ainsi qu’une partie de l’équipage doivent être évacués dans la matinée, sous supervision sanitaire. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est présent sur place pour suivre les opérations, rapporte la chaîne d’information française en continu BFMTV.

Le navire, spécialisé dans les croisières d’expédition, poursuivra ensuite sa route vers les Pays-Bas, une fois les opérations d’évacuation terminées.

Par ailleurs, les cinq ressortissants français présents à bord seront rapatriés « par un vol sanitaire ce jour », ont indiqué les ministères français de la Santé et des Affaires étrangères dans un communiqué conjoint, relayé par les médias français.

« À ce stade, aucun cas confirmé n’a été rapporté sur le territoire français », rappellent les deux ministères dans leur communiqué.

À leur arrivée en France, et l’OMS considérant l’ensemble des passagers comme « des contacts à haut risque », il est précisé qu’ils « seront placés en quarantaine à l’hôpital durant 72 heures, le temps d’une évaluation complète, avant d’organiser un retour à domicile en isolement de 45 jours, avec mise en place d’une surveillance adaptée ».

Le communiqué ne précise toutefois pas par quel aéroport les passagers français arriveront après leur rapatriement, mais indique que « l’Agence régionale de santé d’Île-de-France organisera l’accueil des ressortissants ».

Face à la situation, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, doit réunir dans la journée à Matignon plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Santé Stéphanie Rist, ainsi que des responsables sanitaires, afin de faire un point sur l’évolution de la situation.

Transmise par les rongeurs, rarement transmissible entre humains, rare mais virulente et à incubation relativement longue, la souche responsable de trois décès, de huit cas suspects et de centaines de cas contacts à bord du MV Hondius suscite une vive inquiétude, alors que l’enquête épidémiologique se poursuit.