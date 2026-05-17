- La ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, assure que la chaîne de transmission de l’hantavirus des Andes est maîtrisée sur le sol français, tout en restant en état de vigilance auprès du média Ouest-France

Hantavirus : la France reste vigilante après des cas détectés sur un bateau de croisière - La ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, assure que la chaîne de transmission de l’hantavirus des Andes est maîtrisée sur le sol français, tout en restant en état de vigilance auprès du média Ouest-France

AA / Istanbul

« Début mai, un foyer d’hantavirus des Andes a été détecté sur le bateau de croisière MV Hondius parti d’Argentine », a déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dans un entretien à Ouest-France. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 11 cas ont été recensés à l’international : huit confirmés (dont trois décès), deux probables et un en cours d’analyse.

Le gouvernement a rapidement organisé la prise en charge sanitaire des passagers débarqués aux Canaries et mis en quarantaine ceux rentrés sur le territoire français, en coordination avec les autorités internationales.

La ministre Stéphanie Rist a déclaré : « Ce n’est pas une crise mais on reste vigilants. À ce stade, la chaîne de transmission est maîtrisée sur le sol français ». Elle a précisé que la quarantaine pour les cas contacts s’étendrait jusqu’à 42 jours, en raison de la période d’incubation de six semaines. Concernant le port du masque, elle a rappelé qu’« il n’y a pas d’intérêt, dans le cas présent, à mettre un masque ».

La vigilance se poursuivra jusqu’à la mi-juin, période pendant laquelle de nouveaux cas pourraient se déclarer dans le monde, d'après Rist, selon le même média.