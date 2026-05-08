Ces déclarations interviennent dans un contexte de préoccupation croissante lié à une épidémie de hantavirus associée au navire de croisière MV Hondius, où plusieurs infections et trois décès ont été signalés

Hantavirus : l’OMS rassure après le test négatif d’un membre d’équipage exposé Ces déclarations interviennent dans un contexte de préoccupation croissante lié à une épidémie de hantavirus associée au navire de croisière MV Hondius, où plusieurs infections et trois décès ont été signalés

AA/Genéve/ Beyza Binnur Donmez

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué vendredi qu’un membre d’équipage d’un avion a été testé négatif après un contact direct avec une femme décédée du virus, ce qui atténue les inquiétudes concernant une transmission plus large.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de préoccupation croissante lié à une épidémie de hantavirus associée au navire de croisière MV Hondius, où plusieurs infections et trois décès ont été signalés.

S’exprimant devant la presse à Genève, le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, a indiqué que le virus Andes, le seul hantavirus connu pour se transmettre entre humains, nécessite un contact extrêmement étroit et prolongé pour se propager.

Lindmeier a précisé qu’un membre d’équipage ayant assisté une femme peu avant son décès a ensuite été testé négatif, ajoutant : « Cela devrait convaincre presque tout le monde maintenant qu’il s’agit d’un virus dangereux, mais uniquement pour la personne réellement infectée, et que le risque pour la population générale reste absolument faible. »

Selon des médias néerlandais, le membre d’équipage avait assisté la seule passagère infectée, décédée par la suite du virus.

La femme devait embarquer sur un vol KLM reliant Johannesburg à Amsterdam, mais avait été refusée à l’embarquement en raison de son état de santé.

Lindmeier a souligné que ces cas montrent que la transmission du hantavirus est bien plus limitée que celle de virus tels que le COVID-19 ou la rougeole.

« Un contact étroit signifie que vous devez être pratiquement face à face », a-t-il expliqué, précisant que l’infection nécessiterait probablement une exposition à des gouttelettes respiratoires ou à des fluides corporels.

« Ce n’est pas un nouveau COVID », a-t-il insisté, ajoutant que même des personnes partageant des cabines avec des personnes infectées avaient parfois été testées négatives.

Concernant l’arrivée du navire aux îles Canaries, le porte-parole a indiqué ne pas pouvoir fournir de calendrier précis.

Il a toutefois précisé que l’OMS comprend que le navire attendait l’arrivée de deux médecins des Pays-Bas. Ces médecins, ainsi qu’un expert de l’OMS déjà à bord, doivent accompagner le navire jusqu’aux îles, a-t-il ajouté.



*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir