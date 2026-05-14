Stéphanie Rist estime désormais pouvoir « exclure toute contamination antérieure d’autres personnes à ce stade », sur la base des travaux scientifiques coordonnés par Santé publique France, INSERM et ANRS MIE

France : tous les cas contacts français liés au hantavirus testés négatifs, annonce la ministre de la Santé Stéphanie Rist estime désormais pouvoir « exclure toute contamination antérieure d’autres personnes à ce stade », sur la base des travaux scientifiques coordonnés par Santé publique France, INSERM et ANRS MIE

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La ministre française de la Santé Stéphanie Rist a annoncé ce jeudi que « la totalité des cas contacts présents en France » liés au foyer d’hantavirus détecté à bord du navire MV Hondius avaient été testés négatifs.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, la ministre a indiqué que les 26 cas contacts français identifiés, passagers du navire ou personnes ayant voyagé sur le même vol qu’un patient infecté, étaient tous asymptomatiques.

« Aujourd’hui, la totalité des cas contacts à une personne positive à l’Hantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception », a-t-elle écrit.

Par mesure de précaution, les 26 personnes restent toutefois placées en isolement hospitalier renforcé, en raison d’une période d’incubation pouvant atteindre 42 jours et d’un taux de létalité estimé entre 30 % et 40 %.

Le gouvernement estime désormais pouvoir « exclure toute contamination antérieure d’autres personnes à ce stade », sur la base des travaux scientifiques coordonnés par Santé publique France, INSERM et ANRS MIE.

Les personnes placées à l’isolement continueront d’être testées trois fois par semaine, a précisé Stéphanie Rist, ajoutant que les autorités sanitaires ne communiqueront désormais qu’en cas de résultat positif.

La patiente française de 65 ans demeure par ailleurs hospitalisée en réanimation à Paris dans un état grave après avoir contracté le virus.