Le Premier ministre français a assuré que « depuis plusieurs jours », l’exécutif agit avec « une seule priorité : protéger les Français », alors que deux nouveaux cas auraient été détectés ces dernières 48 heures en Espagne et aux Pays-Bas

France : Lecornu défend l’isolement des cas contacts liés au cluster d’hantavirus du MV Hondius Le Premier ministre français a assuré que « depuis plusieurs jours », l’exécutif agit avec « une seule priorité : protéger les Français », alors que deux nouveaux cas auraient été détectés ces dernières 48 heures en Espagne et aux Pays-Bas

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani



Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a défendu mardi les mesures d’isolement préventif imposées aux cas contacts du cluster d’hantavirus détecté à bord du navire MV Hondius, affirmant que le gouvernement privilégiait « le principe de précaution plutôt que le risque de propagation ».

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le chef du gouvernement a assuré que « depuis plusieurs jours », l’exécutif agit avec « une seule priorité : protéger les Français », alors que deux nouveaux cas auraient été détectés ces dernières 48 heures en Espagne et aux Pays-Bas.

Sébastien Lecornu a rappelé que certains passagers soumis à l’isolement avaient contesté ces mesures devant la justice, mais que celle-ci avait validé leur légalité.

« Oui, cette attente est éprouvante humainement », a reconnu le Premier ministre, estimant toutefois qu’« alors que deux nouveaux passagers ont encore contracté le virus ces dernières 48 heures (...), chacun comprend pourquoi, face à une maladie à incubation longue, relâcher la vigilance maintenant serait irresponsable ».

Le Premier ministre a également salué « la solidarité » des personnes concernées par ces restrictions, jugeant que « la solidarité d’une vingtaine de personnes contribue à protéger 66 millions de Français ».

Le cluster d’hantavirus est lié à une croisière polaire effectuée à bord du navire MV Hondius. Selon la ministre française de la Santé Stéphanie Rist, cinq ressortissants français ont été hospitalisés à Paris après leur retour, dont une femme de plus de 65 ans placée en réanimation. Vingt-deux cas contacts ont également été placés à l’isolement préventif pendant 42 jours, correspondant à la période d’incubation maximale du virus.