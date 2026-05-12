« Je souhaite que les citoyens français ne s’inquiètent pas de cette situation », a déclaré le chef de l’OMS dans un entretien accordé à BFMTV

France / Hantavirus: le chef de l’OMS appelle les Français à ne pas céder à l’inquiétude « Je souhaite que les citoyens français ne s’inquiètent pas de cette situation », a déclaré le chef de l’OMS dans un entretien accordé à BFMTV

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé lundi les Français à ne pas céder à l’inquiétude face à la hausse des cas d’hantavirus signalés en France, estimant que le risque de propagation restait « faible ».

« Je souhaite que les citoyens français ne s’inquiètent pas de cette situation », a déclaré le chef de l’OMS dans un entretien accordé à BFMTV.

« Le risque est faible et nous ne prévoyons pas de pandémie », a-t-il ajouté, affirmant que « le danger pour la population est également faible », selon les analyses de l’organisation.

Ces déclarations interviennent alors qu’une Française testée positive à l’hantavirus est actuellement hospitalisée à l’hôpital Bichat, à Paris. Selon les autorités françaises, la patiente se trouve en réanimation dans un état jugé stable.

Au moins une vingtaine de cas contacts ont été identifiés sur le territoire français et font l’objet d’un suivi sanitaire renforcé.

Plus tôt dans la journée, l’épidémiologiste de l’OMS Olivier Le Polain avait indiqué que « de nouveaux cas » pourraient être détectés « dans les jours ou les semaines à venir », précisant que ces éventuelles contaminations seraient probablement liées à la longue période d’incubation du virus plutôt qu’à une transmission massive entre humains.

Dans les pays voisins, plusieurs mesures préventives ont également été prises. Aux Pays-Bas, douze membres du personnel hospitalier ayant traité un patient contaminé ont été placés en quarantaine après des erreurs dans les procédures médicales.

En Espagne, un passager évacué du navire de croisière MV Hondius a également été testé positif à l’hantavirus sans présenter de symptômes, tandis que les autres passagers concernés ont été déclarés négatifs.

Les autorités sanitaires continuent de surveiller l’évolution de la situation, tout en insistant sur l’absence, à ce stade, d’éléments laissant craindre une pandémie comparable au Covid-19.