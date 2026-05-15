Plusieurs officines signalent des ruptures temporaires de stock, tandis que les centrales d’achat évoquent des ventes exceptionnelles, avec jusqu’à 15.000 boîtes écoulées en trois jours, contre environ 2.400 par semaine habituellement

France : forte hausse des masques FFP2 après des cas d’hantavirus Plusieurs officines signalent des ruptures temporaires de stock, tandis que les centrales d’achat évoquent des ventes exceptionnelles, avec jusqu’à 15.000 boîtes écoulées en trois jours, contre environ 2.400 par semaine habituellement

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Les ventes de masques FFP2 ont connu une hausse marquée en France depuis le début de la semaine, sur fond d’inquiétudes liées à des cas suspects d’hantavirus signalés après une croisière dans l’Atlantique. Dans les pharmacies, la demande aurait été multipliée par cinq en quelques jours, selon plusieurs acteurs du secteur.

Les autorités sanitaires affirment toutefois qu’aucune épidémie n’est en cours. Les 26 cas contacts hospitalisés ont tous été testés négatifs et aucun nouveau cas n’a été confirmé ces derniers jours. Le dispositif de surveillance et de prise en charge reste activé, mais la situation est jugée sous contrôle.

Malgré ces assurances, la tension se fait sentir dans le réseau pharmaceutique. Plusieurs officines signalent des ruptures temporaires de stock, tandis que les centrales d’achat évoquent des ventes exceptionnelles, allant jusqu’à 15 000 boîtes écoulées en trois jours, contre environ 2 400 habituellement par semaine.

Cette hausse soudaine entraîne également une augmentation des prix, la boîte de masques passant de 5 à 7 euros dans certains cas. Les professionnels de santé évoquent une inquiétude réelle dans la population, nourrie par des interrogations sur le dépistage et la transparence des autorités.

Le gouvernement, de son côté, assure que la France dispose de stocks suffisants et estime que la situation devrait se stabiliser dans les prochains jours, le temps que la production et la distribution s’adaptent à la demande.