L’Ituri concentre l’essentiel des cas et des décès, tandis que l’OMS reconnaît que l’épidémie conserve « une longueur d’avance » sur les équipes sanitaires

Ebola : le bilan franchit le seuil des 1 000 morts en RDC et en Ouganda L’Ituri concentre l’essentiel des cas et des décès, tandis que l’OMS reconnaît que l’épidémie conserve « une longueur d’avance » sur les équipes sanitaires

L’épidémie d’Ebola causée par le virus Bundibugyo a fait 1 001 morts en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, selon un nouveau bilan communiqué ce mercredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La RDC totalise 2 473 cas confirmés et 999 décès depuis la déclaration officielle de l’épidémie, le 15 mai. L’Ouganda a recensé 20 contaminations et deux morts.

Aucun malade n’est désormais pris en charge en Ouganda, selon les autorités. Le pays devra toutefois rester plusieurs semaines sans nouveau cas avant de pouvoir déclarer la fin de l’épidémie.

L’Ituri, principal foyer

L’Ituri, dans le nord-est de la RDC, concentre 89,1% des cas et 83,9% des décès. La transmission reste particulièrement intense à Bunia, capitale de cette province frontalière de l’Ouganda et du Soudan du Sud.

« L’épidémie conserve une longueur d’avance sur nous », a déclaré mardi Thierno Baldé, responsable de la gestion de l’incident pour l’OMS en RDC, précisant que son ampleur réelle restait difficile à mesurer.

Le virus circule également dans quatre autres provinces, notamment au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, où plusieurs territoires sont contrôlés par le groupe armé antigouvernemental M23.

Des essais de traitements et de vaccin

Cette 17e épidémie d’Ebola enregistrée en RDC est causée par la souche rare Bundibugyo, contre laquelle aucun vaccin ni traitement n’est actuellement homologué.

Un essai clinique évaluant deux antiviraux, l’anticorps monoclonal MBP134 et le remdesivir, a commencé début juillet. L’OMS a également autorisé en urgence le premier test moléculaire destiné à détecter cette souche.

Un premier essai de sécurité du vaccin ChAdOx1, développé sous la direction de l’université d’Oxford, a également été annoncé.

Ebola se transmet par contact avec les fluides corporels et peut provoquer une fièvre hémorragique. Le virus a causé plus de 15 000 décès en Afrique en cinquante ans. La précédente épidémie la plus meurtrière en RDC avait fait près de 2 300 morts sur environ 3 500 cas entre 2018 et 2020.