Au moins cinq élèves sont morts depuis le début de l’épidémie dans l’est du pays.

Ebola : la RDC exclut de fermer les écoles malgré la progression de l’épidémie Au moins cinq élèves sont morts depuis le début de l’épidémie dans l’est du pays.

AA / Rwanda / James Tasamba

La République démocratique du Congo (RDC) n’envisage pas de fermer les écoles dans l’est du pays malgré l’épidémie d’Ebola, qui a déjà causé la mort d’au moins cinq élèves depuis la mi-mai, a indiqué ce samedi un responsable congolais.

La souche Bundibugyo du virus Ebola, concentrée dans les provinces orientales de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, présente un taux de létalité compris entre 30 % et 50 % parmi les cas confirmés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, a déclaré à la presse à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, que la priorité restait le renforcement des mesures de prévention dans les établissements scolaires plutôt que leur fermeture.

« Nous n’allons pas fermer les écoles. Nous allons mettre en place des mesures préventives afin de ne pas punir les enfants une deuxième fois », a-t-il affirmé.

Le ministre s’est toutefois inquiété de la mort d’au moins cinq écoliers en Ituri, qu’il attribue à l’automédication et aux retards dans la prise en charge médicale.

Roger Kamba a appelé les familles à éviter les traitements à domicile et à orienter rapidement les cas suspects vers les structures de santé.

Selon les derniers chiffres de l’OMS, au moins 134 cas confirmés d’Ebola ont été recensés dans l’épidémie en cours en RDC et en Ouganda.

Les autorités sanitaires congolaises indiquent que de nouveaux cas suspects continuent d’être enregistrés, portant à plus de 1.000 le nombre cumulé de cas suspects depuis la déclaration officielle de l’épidémie.

Parmi les cas confirmés, neuf ont été recensés en Ouganda, tandis que le nombre de décès liés au virus s’élève à 18 dans les deux pays.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy