Le chef de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est rendu en RDC alors que l’épidémie continue de progresser dans l’est du pays, avec 18 décès confirmés

Ebola : l’OMS fait état de 134 cas confirmés en RDC et en Ouganda Le chef de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est rendu en RDC alors que l’épidémie continue de progresser dans l’est du pays, avec 18 décès confirmés

AA / Rwanda

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce vendredi qu’au moins 134 cas confirmés d’Ebola avaient été recensés dans le cadre de l’épidémie en cours en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda.

Selon le dernier bilan de l’OMS, neuf de ces cas ont été enregistrés en Ouganda. Le décompte inclut également un médecin américain ayant soigné des patients en RDC et actuellement pris en charge en Allemagne.

Le nombre de décès parmi les cas confirmés s’élève à 18 dans les deux pays, selon la même source.

Cette annonce intervient alors que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rencontré en RDC des partenaires sanitaires et humanitaires mobilisés dans la lutte contre l’épidémie provoquée par la souche Bundibugyodu virus Ebola dans l’est du pays.

« Nous nous sommes tous accordés sur l’importance de renforcer la coordination et la coopération entre tous les partenaires, en soutien au gouvernement et aux communautés de la province de l’Ituri », la plus touchée par l’épidémie, a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur le réseau social X après cette réunion.

Les autorités sanitaires congolaises ont indiqué que de nouveaux cas suspects continuaient d’être enregistrés, portant à plus de 1.000 le nombre cumulé de cas suspects depuis la déclaration officielle de l’épidémie le 15 mai.

Le chef de l’OMS a également souligné l’importance du travail avec les réseaux communautaires, notamment les groupes religieux, les organisations de femmes, les acteurs économiques ainsi que les médias et influenceurs locaux, afin de renforcer la confiance de la population dans les mesures sanitaires.

La souche Bundibugyo du virus Ebola, principalement concentrée dans les provinces congolaises de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, présente un taux de létalité compris entre 30 % et 50 % parmi les cas confirmés, selon l’OMS.

Les autorités évoquent plusieurs difficultés compliquant la réponse sanitaire, notamment le suivi des cas contacts, l’insécurité dans certaines zones, ainsi que l’insuffisance des systèmes d’isolement, de prise en charge et de transfert des patients.

Depuis le début de l’épidémie, les autorités sanitaires ont également annoncé la guérison du premier patient infecté par le virus. Il s’agit d’un technicien de laboratoire de 32 ans, sorti guéri de l’hôpital Rwampara, dans la province de l’Ituri, après un traitement jugé concluant.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy