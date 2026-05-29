Un patient infecté par la souche Bundibugyo du virus Ebola a quitté l’hôpital après deux tests négatifs, alors que l’épidémie continue de progresser en Afrique centrale

Ebola en RDC : l’OMS annonce une première guérison depuis le début de l’épidémie Un patient infecté par la souche Bundibugyo du virus Ebola a quitté l’hôpital après deux tests négatifs, alors que l’épidémie continue de progresser en Afrique centrale

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce vendredi qu’un premier patient atteint du virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) avait été déclaré guéri depuis le début de l’épidémie actuelle.

« Un patient a guéri et quitté l’hôpital » le 27 mai, a indiqué à Genève Anaïs Legand, experte technique de l’OMS sur les fièvres hémorragiques virales.

Selon elle, il s’agit de « la première personne admise dans un centre de soins à avoir été renvoyée chez elle après deux tests négatifs » depuis le début de l’épidémie déclarée le 15 mai.

Une épidémie toujours en expansion

L’OMS recense à ce stade 125 cas confirmés et plus de 900 cas suspects en RDC, avec 17 décès confirmés et 223 décès suspects liés au virus.

La province orientale de l’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie, mais des cas ont également été signalés dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

L’Ouganda voisin a pour sa part confirmé sept infections, dont un décès, et a fermé sa frontière avec la RDC afin de limiter les risques de propagation.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé jeudi son déplacement prochain en RDC, affirmant qu’« Ebola est de retour ».

Aucun vaccin homologué contre la souche Bundibugyo

La flambée actuelle est provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, contre laquelle il n’existe actuellement ni vaccin homologué ni traitement spécifique.

Selon l’OMS, cette variante peut présenter un taux de létalité allant jusqu’à 50 %, même si celui observé jusqu’à présent dans cette épidémie semble inférieur à 25 %.

Anaïs Legand a toutefois souligné qu’une prise en charge précoce améliorait considérablement les chances de survie.

« Nous nous attendons à ce que davantage de personnes guérissent », a-t-elle déclaré.

Mobilisation internationale

L’Africa CDC, l’agence sanitaire de l’Union africaine, a indiqué jeudi espérer disposer d’un vaccin et d’un traitement contre la souche Bundibugyo d’ici fin 2026.

Les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 80 millions de dollars et la création au Kenya d’un centre de quarantaine destiné aux ressortissants américains exposés au virus.

Selon l’Africa CDC, onze pays africains sont désormais considérés comme exposés à un risque de propagation d’Ebola.​​​​​​​