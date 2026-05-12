L’homme se trouvait apparemment à bord d’un vol KLM qui avait transporté brièvement une femme décédée plus tard du hantavirus

Des échantillons d’un ressortissant italien présentant des symptômes suspects de l’hantavirus envoyés à l’hôpital L’homme se trouvait apparemment à bord d’un vol KLM qui avait transporté brièvement une femme décédée plus tard du hantavirus

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

Des échantillons biologiques provenant d’un Italien de 25 ans présentant des symptômes suspects de hantavirus ont été envoyés mardi à un hôpital de Rome, selon l’agence de presse ANSA.

Des sources ont indiqué au média que l’homme se trouvait à bord d’un vol KLM reliant Johannesburg à Amsterdam, qui avait brièvement transporté une femme décédée par la suite du hantavirus.

Le rapport précise que l’homme était déjà en quarantaine.

L’hôpital aurait également démenti les affirmations précédentes selon lesquelles l’homme lui-même serait transféré à l’établissement pour des tests et examens médicaux afin de déterminer s’il avait contracté le virus.

Cette information intervient alors que les inquiétudes persistent autour d’une épidémie de hantavirus liée au navire de croisière MV Hondius, où plusieurs infections et trois décès ont été recensés.

Le hantavirus est une maladie rare, généralement transmise par des rongeurs infectés ou leurs excréments, bien que la souche responsable de cette épidémie, le virus Andes, puisse également se transmettre entre humains lors de contacts prolongés et rapprochés, souvent dans des espaces clos.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz