- 10 enfants supplémentaires sont décédés alors que le nombre de cas dépasse 45 800, sur fond de pénurie de vaccins

Bangladesh : les décès liés à la rougeole approchent les 300 alors que l’épidémie se propage à l’échelle nationale - 10 enfants supplémentaires sont décédés alors que le nombre de cas dépasse 45 800, sur fond de pénurie de vaccins

AA/Dhaka/ SM Najmus Sakib

La rougeole et des symptômes apparentés ont causé la mort de 10 enfants supplémentaires au Bangladesh, ont annoncé les autorités sanitaires dimanche, portant le bilan à 294 décès depuis la mi-mars.

Plus de 1 260 nouvelles infections ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, faisant grimper le nombre total de cas à plus de 45 800, selon un bulletin de la Direction générale des services de santé.

La capitale, Dhaka, concentre le plus grand nombre de décès, avec 149 morts.

Face à la gravité des cas, de nombreux patients venant des zones rurales affluent vers Dhaka afin de bénéficier de traitements plus avancés, notamment d’un accès aux dispositifs de réanimation.

Le pays est confronté à une grave pénurie de kits de dépistage en pleine flambée épidémique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué le mois dernier que la rougeole s’était propagée dans 58 des 64 districts du pays, soit 91 % du territoire, signe d’une « transmission généralisée à l’échelle nationale ».

Le ministère de la Santé a lancé des campagnes de vaccination spéciales. Depuis avril, plus de 16,23 millions d’enfants ont été vaccinés.

Selon l’OMS, cette résurgence est liée à une baisse de la couverture vaccinale, notamment en raison d’une rupture nationale de stocks de vaccins entre 2024 et 2025.

Maladie virale hautement contagieuse, la rougeole touche principalement les enfants et peut entraîner de graves complications, telles que la pneumonie, une inflammation du cerveau ou encore la mort, en particulier chez les enfants malnutris ou non vaccinés.

Elle demeure l’une des principales causes de mortalité infantile évitable par la vaccination dans le monde.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir