L’agence sanitaire américaine souligne que le risque pour le grand public reste faible malgré une surveillance renforcée

États-Unis: Le CDC active ses centres d’urgence et place l’épidémie de hantavirus au niveau d’alerte 3 L’agence sanitaire américaine souligne que le risque pour le grand public reste faible malgré une surveillance renforcée

AA / Londres / Burak Bir

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont classé l’épidémie de hantavirus au niveau d’intervention d’urgence « Level 3 », soit le plus faible niveau d’activation, a rapporté jeudi ABC News.

Bien que cette décision indique que le risque pour la population générale demeure faible, la situation fait l’objet d’une surveillance active de la part de l’agence de santé publique.

L’activation des centres d’opérations d’urgence signifie qu’une équipe d’intervention a été mise en place afin de soutenir la réponse sanitaire.

Les autorités sanitaires mondiales travaillent actuellement à contenir une épidémie de hantavirus à bord du navire de croisière MV Hondius.

Cette flambée, impliquant la souche andine du hantavirus, a jusqu’à présent entraîné cinq cas confirmés, trois infections suspectées et trois décès parmi des passagers liés à la traversée, selon des responsables de l’Organisation mondiale de la santé.

Le MV Hondius, transportant environ 150 passagers et membres d’équipage de 23 nationalités, avait quitté l’Argentine avant de traverser l’Atlantique, puis de signaler un groupe de maladies respiratoires alors qu’il naviguait au large du Cap-Vert.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani