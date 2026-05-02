Zelensky souligne la nécessité de « relations solides » avec la Slovaquie

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné samedi la nécessité de « relations solides » entre Kiev et Bratislava lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre slovaque Robert Fico.

« Nous avons besoin de relations solides entre nos pays, et nous y sommes tous les deux intéressés », a déclaré Zelensky dans un communiqué publié sur le réseau social américain X après l’appel.

Zelensky a indiqué qu’il était encourageant que la Slovaquie soutienne la candidature de l’Ukraine à l’Union européenne et soit prête à partager son expérience en matière d’adhésion.

Le président ukrainien a ajouté avoir invité Robert Fico à se rendre à Kiev et l’a remercié pour son invitation à visiter Bratislava.



« Nos équipes travailleront sur la planification de cette visite », a précisé Zelensky.

L’entretien téléphonique intervient après une crise diplomatique de plusieurs mois entre Kiev et Bratislava concernant l’arrêt des transits de pétrole brut russe via la section sud du pipeline Druzhba depuis fin janvier.

L’Ukraine a déclaré que cette perturbation était due à une attaque russe.

Cependant, la Slovaquie, ainsi que la Hongrie voisine, ont accusé Kiev d’avoir délibérément interrompu les livraisons de pétrole russe via le pipeline pour obtenir un avantage politique et, en réponse, ont pris diverses mesures, notamment la suspension des exportations de diesel vers l’Ukraine.

La Slovaquie a confirmé fin avril que les livraisons de pétrole brut vers le pays via le Druzhba avaient repris, après qu’Ukraine a indiqué avoir terminé les réparations de la section endommagée du pipeline.

La reprise des livraisons a ensuite conduit au déblocage d’un prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine, adopté par le Conseil européen en décembre dernier.

Le prêt avait été bloqué par la Hongrie, dont le Premier ministre sortant Viktor Orban exigeait que l’Ukraine rétablisse le transit de pétrole russe via le pipeline avant de lever son veto sur le décaissement.

Par ailleurs, Fico avait alors déclaré que son pays « reconsidérerait sa position jusque-là constructive » concernant l’adhésion de l’Ukraine à l’UE si Kiev continuait à « nuire aux intérêts de la Slovaquie dans l’approvisionnement en matières premières stratégiques ».

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz