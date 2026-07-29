Le président ukrainien s'attend à ce que les émissaires de Trump, Witkoff et Kushner, se rendent à Kiev dans les semaines à venir pour des pourparlers de paix

Zelensky s'entretient avec Macron et propose l'aide de l'Ukraine face aux incendies en France Le président ukrainien s'attend à ce que les émissaires de Trump, Witkoff et Kushner, se rendent à Kiev dans les semaines à venir pour des pourparlers de paix

AA / Mouscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi s'être entretenu par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, à qui il a fait part des détails de ses réunions à la Maison-Blanche et au Sénat américain ainsi que des attentes actuelles de Kiev sur le plan diplomatique.

« Nous devons saisir toutes les occasions susceptibles de nous rapprocher de la paix et nous avons coordonné nos prochaines étapes possibles », a déclaré Zelensky dans un message publié sur les réseaux sociaux, exprimant sa reconnaissance à Macron pour sa volonté d'aider l'Ukraine et de déployer tous les efforts nécessaires.

Zelensky a également indiqué que Macron l'avait informé de la situation liée aux importants incendies de forêt en France.

« L'Ukraine est toujours prête à venir en aide à ceux qui nous ont soutenus durant ces années de lutte contre l'agression russe. J'ai proposé notre aide à la France. Nos spécialistes peuvent participer aux opérations de lutte contre les incendies », a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants ont par ailleurs examiné en détail les préparatifs pour l'hiver, notamment la livraison de systèmes essentiels dans les domaines de l'énergie et de la défense aérienne. Selon Zelensky, la France travaillera à trouver des solutions pour soutenir l'Ukraine.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani