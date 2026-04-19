- Andrii Sybiha indique aux médias d’État ukrainiens que Kiev a sollicité la Türkiye pour examiner la possibilité d’organiser une telle rencontre, avec une participation éventuelle des présidents turc et américain

Zelensky prêt à une éventuelle rencontre avec Poutine en Türkiye, selon le chef de la diplomatie ukrainienne - Andrii Sybiha indique aux médias d’État ukrainiens que Kiev a sollicité la Türkiye pour examiner la possibilité d’organiser une telle rencontre, avec une participation éventuelle des présidents turc et américain

AA / Istanbul / Burc Eruygur

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt à une éventuelle rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Türkiye, a déclaré dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

Dans un entretien accordé à l’agence de presse publique ukrainienne Ukrinform, en marge du 5e Forum de la Diplomatie d’Antalya, Andrii Sybiha a affirmé que la Türkiye dispose de la capacité de réaliser des « avancées véritablement inédites et uniques en diplomatie ».

« Nous avons demandé à la Türkiye d’examiner la possibilité d’organiser une rencontre au niveau des présidents Zelensky et Poutine, avec la participation éventuelle des présidents (Recep Tayyip) Erdogan et (Donald) Trump », a précisé Sybiha.

Il a souligné que la partie ukrainienne, y compris Zelensky, est prête à une telle réunion, ajoutant que Kiev dispose de « propositions efficaces » et qu’elle compte sur le rôle de la Türkiye, qui, selon lui, « peut contribuer à accélérer le processus de paix » dans le conflit russo-ukrainien.

La Türkiye a déjà accueilli des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, d’abord dans les premières semaines de la guerre en cours depuis quatre ans, puis à la mi-2025.

Trois cycles de négociations relancées se sont tenus l’an dernier à Istanbul, les 16 mai, 2 juin et 23 juillet, aboutissant à d’importants échanges de prisonniers et à des projets de mémorandums définissant les positions des deux parties en vue d’un éventuel accord de paix.

Sous médiation américaine, Moscou et Kiev ont également mené trois cycles de discussions plus tôt cette année, les 23-24 janvier, 4-5 février et 17-18 février. Les deux premiers se sont déroulés à Abou Dhabi, tandis que le troisième a eu lieu à Genève.

Depuis, les négociations sont suspendues, Moscou et Kiev imputant l’arrêt des discussions de paix à la focalisation des États-Unis sur l’Iran.



- « Partenaire stratégique »

Par ailleurs, Sybiha a évoqué les relations entre Ankara et Kiev, affirmant que la Türkiye occupe une place particulière dans la diplomatie ukrainienne, notamment en tant que « partenaire stratégique ».

« La Türkiye est un pays membre de l’OTAN. Elle possède l’une des armées les plus puissantes au monde. Et aujourd’hui, l’Ukraine dispose également de l’une des forces militaires les plus solides, pas seulement en Europe. Tout cela crée les bases d’une coopération étroite », a-t-il déclaré.

« Je suis favorable à la création d’alliances avec la Türkiye, compte tenu de son rôle dans la région et de celui de notre pays, qui ne cesse de croître. Tout cela nous permet de lancer de nouveaux formats d’interaction, comme cela a été le cas avec la Syrie », a-t-il ajouté.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a également indiqué que le volume des échanges commerciaux entre son pays et la Türkiye est en hausse, notant une progression de près de 40 % en 2025 par rapport à l’année précédente.

« Je suis convaincu que nous disposons encore d’un potentiel inexploité que nous devons développer davantage », a-t-il affirmé.

Enfin, Sybiha a dressé un bilan de ses contacts lors du Forum diplomatique d’Antalya, précisant avoir reçu de nombreuses demandes de rencontres au cours de cet événement de trois jours.

« Pour moi, en tant que ministre d’un pays en guerre, c’est une opportunité de développer et d’établir de nouveaux partenariats. Je ne me souviens pas avoir reçu autant de demandes de rencontres lors de plateformes multilatérales », a-t-il conclu.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba